3-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. Голевая феерия от Ман Сити, Челси, Ювентуса

5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Убедительные победы с большим количеством голов одержали Ман Сити, Боруссия Д, Челси, Ювентус.

Голами в этот игровой вечер отметились топ-бомбардиры Эрлинг Холанд (дубль) и Лионель Месси.

Лига чемпионов 2022/23

3-й тур, 5 октября

19:45 РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0

– Динамо Загреб – 1:0 19:45 РБ Лейпциг – Селтик – 3:1

– Селтик – 3:1 22:00 Бенфика – ПСЖ – 1:1

22:00 Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0

– Копенгаген – 5:0 22:00 Реал Мадрид – Шахтар – 2:1

– Шахтар – 2:1 22:00 Севилья – Боруссия Д – 1:4

– 1:4 22:00 Челси – Милан – 3:0

– Милан – 3:0 22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа – 3:1

Турнирные таблицы