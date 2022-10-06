Лига чемпионов06 октября 2022, 00:40 | Обновлено 06 октября 2022, 00:51
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3-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. Голевая феерия от Ман Сити, Челси, Ювентуса
5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов
06 октября 2022, 00:40 | Обновлено 06 октября 2022, 00:51
253
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5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
Убедительные победы с большим количеством голов одержали Ман Сити, Боруссия Д, Челси, Ювентус.
Голами в этот игровой вечер отметились топ-бомбардиры Эрлинг Холанд (дубль) и Лионель Месси.
Лига чемпионов 2022/23
3-й тур, 5 октября
- 19:45 РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0
- 19:45 РБ Лейпциг – Селтик – 3:1
- 22:00 Бенфика – ПСЖ – 1:1
- 22:00 Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0
- 22:00 Реал Мадрид – Шахтар – 2:1
- 22:00 Севилья – Боруссия Д – 1:4
- 22:00 Челси – Милан – 3:0
- 22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа – 3:1
Турнирные таблицы
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