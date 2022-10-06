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Лига чемпионов
06 октября 2022, 00:40 | Обновлено 06 октября 2022, 00:51
253
0

3-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. Голевая феерия от Ман Сити, Челси, Ювентуса

5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 00:40 | Обновлено 06 октября 2022, 00:51
253
0
3-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. Голевая феерия от Ман Сити, Челси, Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Убедительные победы с большим количеством голов одержали Ман Сити, Боруссия Д, Челси, Ювентус.

Голами в этот игровой вечер отметились топ-бомбардиры Эрлинг Холанд (дубль) и Лионель Месси.

Лига чемпионов 2022/23

3-й тур, 5 октября

  • 19:45 РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0
  • 19:45 РБ Лейпциг – Селтик – 3:1
  • 22:00 Бенфика – ПСЖ – 1:1
  • 22:00 Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0
  • 22:00 Реал Мадрид – Шахтар – 2:1
  • 22:00 Севилья – Боруссия Д – 1:4
  • 22:00 Челси – Милан – 3:0
  • 22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа – 3:1

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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