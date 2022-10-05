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Молодежные турниры
05 октября 2022, 21:23 | Обновлено 05 октября 2022, 21:35
1370
1

Юноши Руха удержали вничью с Заглембе и вышли дальше на Галатасарай

После победы в первом тайме львовской команды было достаточно не пропустить

05 октября 2022, 21:23 | Обновлено 05 октября 2022, 21:35
1370
1
Юноши Руха удержали вничью с Заглембе и вышли дальше на Галатасарай
ФК Рух Львов

5 октября в 19:00 состоялся ответный поединок первого раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играл против польской команды «Заглембе» U-19. Противостояние состояло из двух матчей.

По договоренности сторон команды провели обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Первый поединок в октябре выиграли львовяне (1:0), а во втором была зафиксирована ничья (0:0). «Рух» U-19 вышел в следующий этап.

Во втором раунде львовский «Рух» U-19 сыграет против турецкого «Галатасарая» U-19.

🏆 Юношеская лига УЕФА

Первый раунд, 2-й матч, 5 октября, Любин (Польша)

Заглембе U-19 (Польша) – Рух Львов U-19 (Украина) – 0:0 (первый матч – 0:1)

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Источник Sport.ua
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