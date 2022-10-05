Юноши Руха удержали вничью с Заглембе и вышли дальше на Галатасарай

5 октября в 19:00 состоялся ответный поединок первого раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играл против польской команды «Заглембе» U-19. Противостояние состояло из двух матчей.

По договоренности сторон команды провели обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Первый поединок в октябре выиграли львовяне (1:0), а во втором была зафиксирована ничья (0:0). «Рух» U-19 вышел в следующий этап.

Во втором раунде львовский «Рух» U-19 сыграет против турецкого «Галатасарая» U-19.

🏆 Юношеская лига УЕФА

Первый раунд, 2-й матч, 5 октября, Любин (Польша)

Заглембе U-19 (Польша) – Рух Львов U-19 (Украина) – 0:0 (первый матч – 0:1)