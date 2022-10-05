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Молодежные турниры
05 октября 2022, 17:26 | Обновлено 05 октября 2022, 17:28
929
6

Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом

Юные «горняки» пропустили сразу шесть голов

05 октября 2022, 17:26 | Обновлено 05 октября 2022, 17:28
929
6
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
ФК Шахтер

В третьем туре Юношеской лиги УЕФА команда U-19 донецкого «Шахтера» на выезде встречалась с ровесниками из «Реала». Поединок завершился полным фиаско для украинской команды – поражение 1:6.

«Реал» U-19 – «Шахтер» U-19 – 6:1
Голы: Браво 30, Гарсия 34, 48, Перес 54, 73 – Наверос 42 (автогол)

Благодаря этой победе «Реал» обошел «Шахтер и возглавил группу F Юношеской лиги УЕФА.

Турнирная таблица группы F:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Andrey_1992
На жаль і основна команда програє з розгромом
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ZportUA
Чекаємо вечірнього продовження...  
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alex73776
схоже і основа так зіграє(
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IgorIgor
кротячая школа, браво
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-1
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