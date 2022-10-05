Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом

В третьем туре Юношеской лиги УЕФА команда U-19 донецкого «Шахтера» на выезде встречалась с ровесниками из «Реала». Поединок завершился полным фиаско для украинской команды – поражение 1:6.

«Реал» U-19 – «Шахтер» U-19 – 6:1

Голы: Браво 30, Гарсия 34, 48, Перес 54, 73 – Наверос 42 (автогол)

Благодаря этой победе «Реал» обошел «Шахтер и возглавил группу F Юношеской лиги УЕФА.

Турнирная таблица группы F: