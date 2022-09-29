Костюк впервые проиграла Крейчиковой, украинец переплыл Северный пролив
Главные новости за 28 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 сентября.
1. На пути к Евро-2023 сборная Ротаня выиграла главное сражение – у себя самой. Блогер Sport.ua – о третьем в истории выходе молодежной сборной Украины на чемпионат Европы.
2. Таллинн. Костюк впервые проиграла Крейчиковой. Марта не смогла пробиться в 1/4 финала.
3. Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины. Обозреватель Sport.ua не видит будущего у «сине-желтых» во главе с Александром Петраковым.
4. Они уже не в лазарете. Три футболиста Динамо вернулись в основную группу. Восстановились после травм Денис Попов, Руслан Нещерет и Владислав Кулач.
5. Почему Украине не удалось победить Шотландию? Валерий Василенко – о последней игре сборной в 2022-м. И, возможно, о последней игре Петракова.
6. Впервые в истории украинец переплыл Северный пролив. И посвятил бойцам ВСУ. Общее расстояние в 35 км Виталий Ступак преодолел за 13 часов 53 минуты.
7. Ураганная развязка. Ворскла-Харьков-2 не отобралась в женскую ЛЧ. Украинский коллектив не забил пенальти во время попыток отыграться.
8. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен. Дьемерси Мбокани продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии.
9. НХЛ. Вегас отчислил украинского защитника из тренировочного лагеря. Артур Чолач вернется в Хоккейную лигу Онтарио.
10. Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры. Егор Ярмолюк летом перешел из «Днепра-1» в английский «Брентфорд».
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