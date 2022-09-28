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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен
Бельгия
28 сентября 2022, 23:39 |
398
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен

Дьемерси Мбокани продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии

28 сентября 2022, 23:39 |
398
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен
skbeveren.be

Бывший форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани, который не так давно разорвал контракт с «Аль-Кувейтом» из-за несоблюдения этим клубом финансовых договоренностей, возвращается в европейский футбол.

Опытный конголезец на правах свободного агента перешел в клуб второго дивизиона бельгийского футбола «Васланд-Беверен».

О сроках подписанного контракта бельгийский клуб не сообщает.

Примечательно, что в конце ноября Мбокани исполнится уже 37 лет.

Последний год африканский форвард отыграл за «Аль-Кувейт», а с 2013 по 2018 годы был на контракте в киевском «Динамо».

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Дьемерси Мбокани Васланд-Беверен трансферы
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Источник ФК Васланд-Беверен
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