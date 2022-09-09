Ему не заплатили! Экс-игрок Динамо разорвал контракт и ищет новую команду

36-летний конголезский футболист Дьемерси Мбокани разорвал контракт с ФК «Аль-Кувейт» и теперь планирует перейти в «Васланд-Беверен».

Прошлый сезон Дьемерси провел в клубе из Кувейта, где выиграл национальный чемпионат и забил несколько важных голов. Но, как сообщает сам футболист, клуб не заплатил ему должным образом, поэтому сейчас он ищет новую команду.

Мбокани может перейти в «Васланд-Беверен», который выступает во 2-м по силе дивизионе Бельгии. Ранее Дьемерси предлагал свои услуги своему бывшему клубу «Стандарт», но ему ответили отказом.

Летом 2021 года представитель Конго стал игроком «Аль-Кувейта».

Отметим, что Мбокани принадлежал киевскому «Динамо» с 2013 по 2018 года, где успел сыграть 54 матча и забить 23 гола. В сезоне 2015/16 он выступал на правах аренды в «Норвиче», а в 2016/17 – в «Халл Сити».