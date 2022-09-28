Почему Украине не удалось победить Шотландию?

Все было в руках и ногах сборной Украины накануне решающего матча. Соперник – не самый сильный, хотя и добротный, да еще и лишенный из-за эпидемии травм возможности кадрового маневра. Поддержка трибун – замечательная (насколько она может быть на фактически нейтральной территории). Да и с мотивацией у наших был полный порядок. Почему же тогда не удалось победить? Давайте попробуем ответить на этот непростой вопрос.

Кадры не решают все

После матча Александр Петраков заметил, что претензий к своим футболистам он не имеет. На мой взгляд, это не дежурная отмазка или джентльменское желание взять вину за неудачу на себя. В «домашней» игре против сборной Шотландии, в отличие от гостевой, упрекнуть игроков сборной Украины действительно не в чем.

Особенно, если говорить о настрое на игру, о мотивации. То, что вышли с огромным желанием биться, выцарапывать мячи, не жалея при этом ни себя, ни тем более соперника – было видно невооруженным взглядом. Причем с первых секунд игры, когда Миколенко, Игнатенко и Ярмоленко едва не оторвали оппонентам ноги.

Перед матчем в Кракове главный тренер нашей национальной команды отметил, что наконец-то в функциональном плане удалось стабилизировать игроков, привести их к общему знаменателю. И это тоже правда: в плане «физики» мы как минимум не уступили сопернику, в «крови» которого силовой и вязкий футбол.

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В общем, если исходить сугубо из настроя на игру сборной Украины, мотивации игроков, да и игры как таковой, то упрекнуть действительно не в чем. Сыграли, как могли.

Виновата нереализация?

А вот с иными словами нашего тренера, брошенными после матча, дескать, подвела нереализация, как и в игре против Уэльса, я не соглашусь. Точнее, в той реплике есть только часть правды.

Наверняка, если бы Ярмоленко в дебюте встречи запустил мяч метров с семи не выше, а ниже перекладины, а Довбык реализовал свой выход один на один, шотландцы бы не сумели отыграться. И сейчас бы мы все, и я в том числе, нахваливали и наших крутых футболистов, и нашего тренера-мотиватора. Но факт в том, что не забили.

И в данном случае лично у меня есть основание считать, что неудача в двух главных на данный момент матчах Петракова в ипостаси наставника первой команды страны виновато не столько неумение его подопечных забивать из самых что ни на есть выгодных ситуаций, а невысокий по европейским меркам уровень его подопечных.

Если подходить к вопросу глобально, то в этом контексте сборная Украины не была сильнее ни Уэльса в финале плей-офф ЧМ-2022, ни Шотландии в «финале» Лиги Наций. Да, я соглашусь с тем утверждением, что в обоих поединках мы не были слабее своих оппонентов. Но я буду твердо стоять на том, что мы их не переиграли. В силу «отсутствия присутствия».

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Если бы Довбык чаще реализовывал свои голевые моменты, он бы уже давно играл где-нибудь в Италии. Да и Ярмоленко играл бы до сих пор в Англии, а не среди аравийской пустыни, если бы мог на протяжении всей игры выдерживать интенсивность.

Таково объективное положение вещей. Как говорится, это наша беда. Но, в то же время, этот вывод отнюдь не снимает вины с тренерского штаба.

Ошибки у Петракова действительно были

Если брать конкретный матч, то лично у меня возникает вполне закономерный вопрос: почему в решающем поединке, фактически, в финале, тренер до последних секунд делал ставку на двух чистых опорников. Я понимаю, что Александр Васильевич после провала в Глазго, где напрочь проиграли, кроме всего прочего, и центр поля, решил вот в такой способ обезопасить команду от проблем, перестраховаться. Возможно, в этом есть резон: лучше синица в руке.

Но когда эта «синица» отработала свое, когда кровь из носу нужно рисковать, гнаться за журавлем, ведь нету разницы – 0:0 или 0:1, - тренер почему-то продолжал держаться за соломину.

Первые замены в матче – лишь на 75 минуте, да и те – строго по позициям. Петраков не решился сыграть ни с двумя форвардами, ни с одним «волнорезом».

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Даже финишные замены – на 88-й минуте – и те строго позиционные. С одной стороны, зачем, а с другой – почему так поздно?

Если подытожить эту часть, то получается, что главный тренер сборной Украины в игре с Шотландией не угадал с тактикой (все же схема 3-4-3 казалась более оптимальной на игру), не угадал и с заменами. Фактически, он не сумел внести коррективы в игру. Это конец истории?

Судьба Петракова

Наверное, не один я заметил, как после матча сияющий Стив Кларк долго и безуспешно пытался утешить опустошенного Александра Петракова. И как наставник сборной Украины при этом скрестил ладони. Этот жест я трактовал как окончание его работы во главе сборной Украины. Во всяком случае, после так называемой послематчевой пресс-конференции мое предположение лишь окрепло…

…Александр Петраков принял бразды правления сборной в сложнейший период – когда задача выхода на ЧМ-2022 была фактически провалена его предшественником. О чем сам предшественник не стеснялся говорить открыто.

Но, несмотря на тяжелейшую диспозицию и проблемы роста, Петракову удалось занять второе место в группе с действующими чемпионами мира. И при этом не проиграть чемпионам мира.

Тренер «сине-желтых» постепенно прижился на новом и поначалу не очень комфортном для себя месте, научился контролировать эмоции и разговаривать с прессой. А после уверенной победы над Шотландией в полуфинале плей-офф казалось, что Петраков в первой команде страны – всерьез и надолго.

Но дальше были решающие игры. И решающие поражения. Как было сказано выше, по игре сборная Украины не переиграла ни валлийцев, ни скоттов. В тех матчах Петраков так и не продемонстрировал, уж извините за грубость, своего класса, своей профпригодности. Он публично заявлял, что его команда поедет в Катар на ЧМ. Он заявлял, что его команда повысится в классе Лиги Наций.

Увы, но обе задачи не были реализованы. И очевидная вина в их провале есть и главного тренера, контракт которого с УАФ заканчивается в конце сего года. Поэтому, почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что в отборе на ЧЕ-2024 у сборной Украины будет новый тренер. И в таком решении будет логика.