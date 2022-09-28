Они уже не в лазарете. Три футболиста Динамо вернулись в основную группу

Сразу несколько футболистов покинули лазарет основной команды киевского «Динамо».

Защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу и тренируются без каких-либо ограничений. Все они приехали вместе с партнерами во Львов для подготовки к предстоящим матчам в чемпионате Украины и Лиге Европы.

В воскресенье, 2 октября в 13:00, киевляне сыграют с «Минаем» в одноименном селе на Закарпатье.

Денис Попов в матче чемпионата Украины против «Днепра-1» (0:3) получил травму плеча и был заменен уже на 13-й минуте.

У Руслана Нещерета в начале сентября второй раз за год был диагностирован перелом носа.

Владислав Кулач последний раз играл в декабре 2021 года, выйдя на замену в концовке домашнего матча с «Зарей» (1:1).