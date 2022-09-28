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Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:07
959
0

Они уже не в лазарете. Три футболиста Динамо вернулись в основную группу

Восстановились после травм Денис Попов, Руслан Нещерет и Владислав Кулач

28 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:07
959
0
Они уже не в лазарете. Три футболиста Динамо вернулись в основную группу
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Сразу несколько футболистов покинули лазарет основной команды киевского «Динамо».

Защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу и тренируются без каких-либо ограничений. Все они приехали вместе с партнерами во Львов для подготовки к предстоящим матчам в чемпионате Украины и Лиге Европы.

В воскресенье, 2 октября в 13:00, киевляне сыграют с «Минаем» в одноименном селе на Закарпатье.

Денис Попов в матче чемпионата Украины против «Днепра-1» (0:3) получил травму плеча и был заменен уже на 13-й минуте.

У Руслана Нещерета в начале сентября второй раз за год был диагностирован перелом носа.

Владислав Кулач последний раз играл в декабре 2021 года, выйдя на замену в концовке домашнего матча с «Зарей» (1:1).

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Динамо Киев травма Денис Попов Руслан Нещерет Владислав Кулач Минай - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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