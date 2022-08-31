Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели

«Динамо» сообщило о травме центрального защитника Дениса Попова, который получил повреждение в матче чемпионата Украины против «Днепра-1».

У игрока повреждение плеча, а на восстановление нужно 2-3 недели. В нынешнем сезоне Попов провел 5 матчей.

В прошлом сезоне Попов получил серьезное повреждение колена и пропустил больше 6 месяцев.