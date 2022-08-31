Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 08:09 |
1824
0

Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели

Денис Попов получил травму

31 августа 2022, 08:09 |
1824
0
Снова травма. Основной защитник Динамо выбыл на 2-3 недели
ФК Динамо Киев

«Динамо» сообщило о травме центрального защитника Дениса Попова, который получил повреждение в матче чемпионата Украины против «Днепра-1».

У игрока повреждение плеча, а на восстановление нужно 2-3 недели. В нынешнем сезоне Попов провел 5 матчей.

В прошлом сезоне Попов получил серьезное повреждение колена и пропустил больше 6 месяцев.

По теме:
Агент Супряги рассказал, почему форвард не заиграл в Италии
Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
Динамо Киев Денис Попов чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Бокс | 30 августа 2022, 13:25 1
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»

Украинский боксер передал привет Тайсону Фьюри

Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга
Теннис | 31 августа 2022, 04:35 1
Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга
Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга

Француженка Ализе Корне установила рекорд по числу сыгранных подряд ТБШ

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 30.08.2022, 22:35
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Саутгемптон – Челси – 2:1. Гол Стерлинга не спас. Видео голов и обзор
Футбол | 31.08.2022, 03:45
Саутгемптон – Челси – 2:1. Гол Стерлинга не спас. Видео голов и обзор
Саутгемптон – Челси – 2:1. Гол Стерлинга не спас. Видео голов и обзор
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Бокс | 30.08.2022, 15:58
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
30.08.2022, 21:15 1
Бокс
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59
Бокс
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
30.08.2022, 03:33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
30.08.2022, 00:10 22
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
29.08.2022, 14:30 47
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59 1
Бокс
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности