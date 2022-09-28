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WTA
28 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:16
521
8

Таллинн. Костюк впервые проиграла Крейчиковой

Марта не смогла пробиться в 1/4 финала

28 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:16
521
8
Таллинн. Костюк впервые проиграла Крейчиковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Эстонии.

Во втором круге украинка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (№27 WTA).

Таллинн. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 3:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые проиграла.

В следующем раунде Крейчикова сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№15 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Santk86
Марта на высоко уровне смогла провести только первых три гейма, а потом начались психи, слезы и игра потихоньку развалилась, если в следующе сезоне она не найдет хорошего тренера и психолога, мы ее потеряем как теннисистку.
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+1
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Spectra
Бездарная игра... Сколько шансов в 1 сете не реализовала, но 2 сет уже без шансов. Зато Марта восстановиться, к более крупному турниру, к Островам где ей уже в субботу играть квалификацию.
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+1
Олександр Радченко
Током лечить психичку!
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+1
Александр Науменко
У першому сеті чешка напомилялась, але й це не допомогло. Психологічна стійкість доволі слабка і змін не проглядається.
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0
kollekciy
Ще за тиждень до цього турніру, коли глянув список учасниць, був шокований кількістю зірок на 250 тис. Я знав що Марті, тут робити нічого, а вона ще й не погано впіралася. Є відчуття що зовсім трохи не вистачає зараз Марті, щоб бути конкурентноспроможною.  
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-3
kollekciy
А, як на мене Марта по троху таки прогресує. В минулому році вона після РГ, взагалі всім підряд програвала, аж до АО 2022. А зараз з Пегулою боролася, Крейчиковою боролася.  
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-4
sirjoga
Програть то програла, але на початку зустрічі нерви Крейчиковій помотала, ох і талановита. 
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-4
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