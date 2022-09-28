WTA28 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:16
521
8
Таллинн. Костюк впервые проиграла Крейчиковой
Марта не смогла пробиться в 1/4 финала
28 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:16
521
8
Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Эстонии.
Во втором круге украинка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (№27 WTA).
Таллинн. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 3:6
Это была третья встреча теннисисток, украинка впервые проиграла.
В следующем раунде Крейчикова сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№15 WTA).
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Комментарии 8
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Марта на высоко уровне смогла провести только первых три гейма, а потом начались психи, слезы и игра потихоньку развалилась, если в следующе сезоне она не найдет хорошего тренера и психолога, мы ее потеряем как теннисистку.
Показать Скрыть 1 ответ
Бездарная игра... Сколько шансов в 1 сете не реализовала, но 2 сет уже без шансов. Зато Марта восстановиться, к более крупному турниру, к Островам где ей уже в субботу играть квалификацию.
Током лечить психичку!
У першому сеті чешка напомилялась, але й це не допомогло. Психологічна стійкість доволі слабка і змін не проглядається.
Ще за тиждень до цього турніру, коли глянув список учасниць, був шокований кількістю зірок на 250 тис. Я знав що Марті, тут робити нічого, а вона ще й не погано впіралася. Є відчуття що зовсім трохи не вистачає зараз Марті, щоб бути конкурентноспроможною.
А, як на мене Марта по троху таки прогресує. В минулому році вона після РГ, взагалі всім підряд програвала, аж до АО 2022. А зараз з Пегулою боролася, Крейчиковою боролася.
Програть то програла, але на початку зустрічі нерви Крейчиковій помотала, ох і талановита.
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