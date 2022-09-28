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Лига чемпионов
28 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 19:12
291
2

Ураганная развязка. Ворскла-Харьков-2 не отобралась в женскую ЛЧ

Украинский коллектив не забил пенальти во время попыток отыграться

28 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 19:12
291
2
Ураганная развязка. Ворскла-Харьков-2 не отобралась в женскую ЛЧ
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Отчет о матче ожидайте позже.

Женская Лига чемпионов УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Ответный матч.

«Влазния» – «Ворскла-Харьков-2» - 2:1 (первый матч – 1:1)

Паттерсон, 35, Бериша, 88 – Корсун, 84

На 84 минуте Ольга Осипян («Ворскла-Харьков-2») не реализовала пенальти (вратарь).

Осипян, 90+1 – Радионова, 60

«Влазния»: Уильямс-Мозьер – Цуррай (Шаранович, 46), Маличи, Нокс, Гьини – Бериша, Франья – Доци, Каванаг, Паттерсон – Вероника.

«Ворскла-Харьков-2»: Бондарчук – Корнейл, Подольская, Корсун, Филенко – Котяш, Осипян – Радионова, Калинина, Андрухив (Андрущак, 77) – Кравчук.

Арбитр: Вероника Коварова (Чехия).

Стадион: «Лоро Боричи» (Шкодер, Албания).

Удары (в створ): 7 (3) – 13 (5)
Угловые: 0 – 6
Оффсайды: 0 – 0.

ВЛАЗНИЯ - ВОРСКЛА-ХАРЬКОВ-2. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Умник
Майками в конце игры менялись?
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Chystyi_stavok
Тепер ще й жіночу Ворсклу наздогнало прокляття останніх хвилин...
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