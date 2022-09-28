Ураганная развязка. Ворскла-Харьков-2 не отобралась в женскую ЛЧ
Украинский коллектив не забил пенальти во время попыток отыграться
Отчет о матче ожидайте позже.
Женская Лига чемпионов УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Ответный матч.
«Влазния» – «Ворскла-Харьков-2» - 2:1 (первый матч – 1:1)
Паттерсон, 35, Бериша, 88 – Корсун, 84
На 84 минуте Ольга Осипян («Ворскла-Харьков-2») не реализовала пенальти (вратарь).
Осипян, 90+1 – Радионова, 60
«Влазния»: Уильямс-Мозьер – Цуррай (Шаранович, 46), Маличи, Нокс, Гьини – Бериша, Франья – Доци, Каванаг, Паттерсон – Вероника.
«Ворскла-Харьков-2»: Бондарчук – Корнейл, Подольская, Корсун, Филенко – Котяш, Осипян – Радионова, Калинина, Андрухив (Андрущак, 77) – Кравчук.
Арбитр: Вероника Коварова (Чехия).
Стадион: «Лоро Боричи» (Шкодер, Албания).
Удары (в створ): 7 (3) – 13 (5)
Угловые: 0 – 6
Оффсайды: 0 – 0.
ВЛАЗНИЯ - ВОРСКЛА-ХАРЬКОВ-2. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
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