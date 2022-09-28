На пути к Евро-2023 сборная Ротаня выиграла главное сражение – у себя самой

Этой сборной с этим тренером нечего ловить. Уверен, так подумало поголовное большинство футбольных болельщиков, услышав результаты жеребьевки отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года. Жребий действительно оказался непростым: Франция с ее недосягаемыми для нас возможностями в детско-юношеском футболе, Сербия, традиционно сильная футбольная нация, ежегодно взращивающая множество талантов для европейских клубов.

А что было на тот момент у нас? Проваленный еще на старте отбор к Евро-2021, где команда Руслана Ротаня проиграла чуть ли не половину матчей соперникам с менее грозными именами и более скромными заслугами. Традиционный турнир памяти Лобановского, где Украина опростоволосилась в матчах с Азербайджаном и Узбекистаном. Камон, серьезно?

Уже тогда на молодежку махнули рукой, а на тренерских способностях Ротаня поставили крест. Все, кроме руководства Украинской ассоциации футбола. Мы все знаем, чем завершилась эта история. Вернее, даже не завершилась, а приняла неожиданный для всех виток. Предоставленный футбольными чиновниками в Доме футбола второй шанс этому тренерскому штабу воплотился в первый с 2009 года выход команды в финальную часть молодежного европейского первенства.

«По потенциалу Украина лучше Франции» – слова главного тренера молодежки, сказанные всего год назад, напоминали ставшую впоследствии бессмертной фразу Олега Блохина: «Я выведу сборную на ЧМ-2006 с первого места». Суть одна: все посмеялись, никто не поверил, но все именно так и произошло.

Война, которую Украина уже 7 месяцев ведет с россией – не только великая отечественная за собственные земли, сохранение государственности и независимости. Украинский народ не только выгоняет оккупантов со своих территорий, но и начинает прозревать, вспоминать свою историю и избавляться от комплекса неполноценности во всех сферах жизни, включая и спорт.

Миролюбивые и хлебосольные простаки, не способные ни на что большее, кроме обработки земли – многовековой нарратив нашего северного врага, цель которого не только замылить глаза окружающим, но и заставить нас самих забыть, на что когда-то были способны наши предки.

Украинские воины не всегда побеждали, но были бесстрашны в бою. Не раз в истории их присутствие на поле боя давало решающее преимущество победившей стороне. Последствием славных битв были междоусобные склоки и другие низменные вопросы, которые на столетия откладывали вопрос формирования государства и созревания нации. Но история имеет свойство повторяться. Только сейчас мы бьемся за своих близких, будущее своей нации и свой генофонд. В основе которого лежит не подчинение воле сильнейших, а вполне себе способность постоять за себя и навалять обидчикам.

Так что хватит ставить второе место в группе для Украины в разряд несомненного успеха. Молодежная сборная не случайно попала на чемпионат Европы, но могла это сделать и с первого места в отборе. «Ротань-стайл» начал давать плоды со старта второй квалификационной кампании. В команде образовался костяк, который, за исключением перебравшегося в этом году в национальную сборную Михаила Мудрика, отыграл «от звонка до звонка» текущую отборочную кампанию. Не обошлось и без помощи от соперников. Сербы проиграли отбор еще в его дебюте и после тренерской чехарды отпустили Францию и Украину в междусобойчик за первое место в группе. Но важно понять, что сине-желтым вполне было по силам опередить грозных французов, и не за счет везения или недооценки от трехцветных, а в соревновательной составляющей.



УАФ. Руслан Ротань

Всю квалификация молодежная сборная Украины боролась не столько с соперниками по группе, сколько сама с собой. Даже приободрение Ротаня не помогло его подопечным не «сгореть» психологически в выездной игре с Францией. В выездном поединке с Северной Македонией, а также домашних играх с Арменией и Сербией наши парни пропускали необязательные мячи при внушительном игровом преимуществе. Ну а разыгранный пенальти в матче с Фарерами в Запорожье – это прямо вишенка на торте, которая объясняет, из чего он слеплен.

Украинская молодежка не просто имеет потенциал, сравнимый с французской. Курьез в Запорожье – это про балансировку между уверенностью в своем превосходстве и излишней самоуверенностью. Эти игроки знают, на что они способны, и готовы не просто давать бой за три очка, а переигрывать кого бы то ни было в футбол.

Это для многих болельщиков домашние 3:3 с Францией – повод для оваций. «Ведь это ж Франция. Где они, а где мы». Благо, футболисты оказались иного настроя, не опустили белый флаг перед фаворитами группы при 1:3, сравняли счет и до последнего бились за победу. Потому что знали, что они не хуже более крутого на бумаге коллектива и в силах дать сдачи. В Украине выросло новое футбольное поколение, которое при должной выучке не задается вопросом, почему с Францией нужно играть, а не отбиваться.

Украине действительно не сравниться с Францией по количественному и качественному воспитанию футбольных талантов, но в итоге ведь все решает 22 человека, поле и мяч. Украине никогда не сравниться с агрессором по количеству живой силы, способной взяться за оружие, и на Западе нашей стране давали в феврале меньше недели на капитуляцию. Но украинцы – не миролюбивые жертвы вторжения, а закаленные воины, готовые рисковать жизнью и способные побеждать на поле боя.

Осознавая, что как минимум плей-офф уже никуда не от нее не убежит, молодежка без потери в концентрации и мотивации все равно вынесла вперед ногами Фареры, Северную Македонию и Армению в июньских матчах отбора.

Многие из этого коллектива уже играют важную роль в своих клубах, а некоторые уже нюхнули пороху и в европейских клубных соревнованиях. Анатолий Трубин, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Даниил Сикан, Константин Вивчаренко, Владислав Ванат, Максим Таловеров, Богдан Вьюнник – этот подбор исполнителей играет в регулярный футбол на высоком уровне и недостатка опыта больших матчей не испытывает.



УАФ. Даниил Сикан

Спарка со Словакией в плей-офф – квинтэссенция того, как украинская молодежка протаптывала свой продолжительный путь в Румынию и Грузию. Словакия в принципе оказалась удачным жребием для подопечных Ротаня, ведь, если бы не шокирующее весь мир решение одного злобного карлика начать военное наступление в Украину, их бы даже не было в плей-офф отбора. Лишь благодаря бану всех российских сборных молодежная сборная Словакии завоевала второе место в своей группе и право сразиться с украинцами за путевку на Евро-2023.

Но, каким бы ни был благосклонным жребий, сине-желтым нужно было доказать свою силу на футбольном поле. И матч в Жилине в очередной раз вскрыл кровоточившую весь отбор рану. Как бы ярко молодежка ни играла в созидании, проблемы наших ребят при переходе из атаки в оборону, позиционные ошибки защитников, их стремление не выбить мяч от греха подальше, а разыграть его у своих ворот, выйти из-под прессинга и пойти в наступление - все это оказалось выше зрелищной игры на футбольных весах.

Не Словакия победила Украину, а Украина проиграла первый матч плей-офф. Будучи в статусе фаворита противостояния, при более содержательной игре и превосходящем количестве голевых шансов.

А теперь вспомним окончание той самой сравнительной цитаты Ротаня, которая теперь точно не затеряется в истории украинского футбола: «Украина лишь хуже Франции по менталитету». Именно менталитет позволил украинской молодежке выкинуть из головы все страхи и комплексы и раздавить сборную Словакии в четвертом тайме двухматчевого противостояния. К умению играть в футбол лучше словаков украинцы добавили во втором тайме ответной встречи бескопромиссность в борьбе и надежность у своих владений.

Плей-офф – в принципе не самое любимое слово для украинских болельщиков. Когда до мечты уже рукой подать, а в итоге обязательно что-то идет не так. Но не в этот раз. На пути к Евро-2023 сборная Ротаня выиграла главное сражение – у себя самой. В решающий момент молодежная сборная выдала на поверхность все лучшее и спрятала поглубже все худшее из своего арсенала. И летом 2023 года абсолютно заслуженно присоединится в Румынии и Грузии к 15 топ-сборным Старого Света.

Уверен, команда Ротаня точно не поедет на турнир с условной задачей «выхода из группы, а дальше – как пойдет». Эта молодежка достаточно сильна, чтобы выйти на чемпионат Европы. Ее возможности и лимиты станут ясны в матчах с коллективами не хуже и даже лучше в условиях насыщенного календаря соревнований. Главное – не проиграть себе же в противостояниях, где цена ошибки будет иметь фатальные последствия.

Вадим АНДРЕЕВ