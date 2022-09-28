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Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:43
2017
7

Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры

Егор Ярмолюк летом перешел из «Днепра-1» в английский «Брентфорд»

28 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:43
2017
7
Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Футбольные журналисты Андрей Сенькив и Сергей Болотников в программе KDK рассказали, как украинские футболисты выехали из Украины во время военного положения ради трансферов в европейские клубы:

«Алексей Сыч, когда переходил из «Руха» в бельгийский «Кортрейк», покинул Украину по системе «Шлях» как волонтер. Это мобильное приложение для водителей, которые везут гуманитарные или медицинские грузы, по нему за границей можно находиться не больше 30 дней.

С помощью системы «Шлях» также выехали из Украины: Егор Ярмолюк (из «Днепра-1» в английский «Брентфорд»), Даниил Кондраков (из «Руха» в литовскую «Судуву»), Роман Карасюк (из «Руха» в армянский «Пюник»).

Владислав Кочергин, весной перешедший из луганской «Зари» в польский «Ракув», по документам находится в Украине и не пересекал границу. Есть два варианта: футболист мог дать взятку, или же такое произошло из-за хаоса на границе в первые дни большой войны.

Юрий Батюшин, когда перешел из «Металлиста 1925» в грузинскую «Делу», тоже не выезжал из Украины. По имеющимся сведениям, он выезжал через Крым.

Валерий Дубко совершил трансфер из «Зари» в бельгийский «Дендер». Он выехал из Украины с разрешения Львовской ОВА, которое получили игроки луганского клуба для выезда 30 июня на сборы в Польшу. Но затем он не вернулся с командой в Украину, а стал игроком клуба из второго дивизиона чемпионата Бельгии.

Денис Фаворов тоже выехал с «Зарей» и перешел в клуб 4-го польского дивизиона «Вечиста». Но разрешение на выезд он получил не от Львовской ОВА, а от главы Государственной пограничной службы Украины. Однако «Заря» перед тем объявила о его уходе из команды. Есть вариант, что Фаворов выехал с «Ворсклой», в которую он должен был перейти».

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Комментарии 7
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Krasvchik
Посадят хоть одного таможенника в этом столетии?))))
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+4
Gargantua
а кто деньги берет за систему "Шлюх"?
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+4
AndiM
Всі ці мерзотники повинні отримати покарання.
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+2
Jaime_Lannister
Чекаємо реакції згаданих футболістів та клубів. Якщо правда, то репутація буде дуже зіпсована.
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+2
Calm
Позорище
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+1
jugulator
Вполне очевидно. Иначе как они могли выехать?
Ответить
0
Ретро Футбол
Це той болотніков, який навесні писав, що Динамо Київ вивозять закордон на розпродаж? Тоді все ясно. Лохи хавають, воно і строче. Доречі, якщо умовного Мудріка продадуть за кордон і він поїде з України - це буде ганьба, "ілі єто другоє"?
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-1
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