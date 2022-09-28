Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры

Футбольные журналисты Андрей Сенькив и Сергей Болотников в программе KDK рассказали, как украинские футболисты выехали из Украины во время военного положения ради трансферов в европейские клубы:

«Алексей Сыч, когда переходил из «Руха» в бельгийский «Кортрейк», покинул Украину по системе «Шлях» как волонтер. Это мобильное приложение для водителей, которые везут гуманитарные или медицинские грузы, по нему за границей можно находиться не больше 30 дней.

С помощью системы «Шлях» также выехали из Украины: Егор Ярмолюк (из «Днепра-1» в английский «Брентфорд»), Даниил Кондраков (из «Руха» в литовскую «Судуву»), Роман Карасюк (из «Руха» в армянский «Пюник»).

Владислав Кочергин, весной перешедший из луганской «Зари» в польский «Ракув», по документам находится в Украине и не пересекал границу. Есть два варианта: футболист мог дать взятку, или же такое произошло из-за хаоса на границе в первые дни большой войны.

Юрий Батюшин, когда перешел из «Металлиста 1925» в грузинскую «Делу», тоже не выезжал из Украины. По имеющимся сведениям, он выезжал через Крым.

Валерий Дубко совершил трансфер из «Зари» в бельгийский «Дендер». Он выехал из Украины с разрешения Львовской ОВА, которое получили игроки луганского клуба для выезда 30 июня на сборы в Польшу. Но затем он не вернулся с командой в Украину, а стал игроком клуба из второго дивизиона чемпионата Бельгии.

Денис Фаворов тоже выехал с «Зарей» и перешел в клуб 4-го польского дивизиона «Вечиста». Но разрешение на выезд он получил не от Львовской ОВА, а от главы Государственной пограничной службы Украины. Однако «Заря» перед тем объявила о его уходе из команды. Есть вариант, что Фаворов выехал с «Ворсклой», в которую он должен был перейти».