Мейвезер нокаутировал Асакуру, Франция проиграла Дании, победа Львова в УПЛ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 сентября.

1. ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры. Легендарный американец занес себе в актив очередной бой.

2. Хорватия вышла в финал четырех. Франция проиграла Дании, но избежала вылета. По итогам группового раунда Австрия понизилась в классе, выбыв в Лигу B.

3. Итоги дня и таблицы. Нидерланды и Хорватия – в полуфинале Лиги наций. 25 сентября в нескольких группах состоялись матчи последнего тура.

4. Запорожский Мотор одержал первую победу в сезоне Второй Бундеслиги. Украинский клуб выиграл матч 4-го тура у команды «Росток» со счетом 27:24.

5. Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай. Владимир Шаран снова не смог переиграть представителей львовского футбола.

6. «Маленькие зебры» с большими амбициями: секреты успешного старта Удинезе. Блогер Sport.ua делится впечатлениями о клубе-открытии серии А этого года.

7. Мудрика зимой может подписать Брайтон. Украинца хотят видеть в АПЛ.

8. Торино предпримет попытку подписать Довбика в январе. Летом итальянский клуб так и не смог договориться с «Днепром-1».

9. Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик? Промоутер точно будет требовать встречи против украинца.

10. Владислав Орлов выиграл второй титул ITF в сезоне. Украинский теннисист стал победителем соревнований в Сербии.