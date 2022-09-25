Владислав Орлов выиграл второй титул ITF в сезоне

Украинский теннисист Владислав Орлов (№532 АТР) стал победителем грунтового 25-тысячника ITF в Сербии.

В матче за титул четвертый сеяный украинец переиграл второго сеяного румына Цезара Крету. Для Орлова это второй титул такой категории в 2022-м, в мае он стал лучшим на соревнованиях в Хорватии.

Также отметим, что Владислав дошел до финала и в парном разряде на этих соревнованиях.

Пирот. Финал одиночного разряда

Владислав Орлов (Украина) – Цезар Крету (Румыния) – 6:1, 4:6, 6:3

Пирот. Финал парного разряда

Владислав Орлов / Адам Тэйлор (Украина / Австралия) – Домагой Бильешко / Кирилл Кивацев (Хорватия/-) – 4:6, 6:4, 8-10