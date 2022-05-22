Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии

Владислав Орлов стал победителем 25-тысячника ITF в Хорватии.

В финале 27-летний украинский теннисист в двух сетах разобрался с венгром Матиасом Фуэле.

Осиек. Финал

Владислав Орлов (Украина) – Матиас Фуэле (Венгрия) – 6:1, 6:2