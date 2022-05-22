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  4. Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии
ITF
22 мая 2022, 13:44 |
257
0

Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии

Украинец разгромил соперника в финале

22 мая 2022, 13:44 |
257
0
Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии
Tenerife Challenger. Владислав Орлов

Владислав Орлов стал победителем 25-тысячника ITF в Хорватии.

В финале 27-летний украинский теннисист в двух сетах разобрался с венгром Матиасом Фуэле.

Осиек. Финал 
Владислав Орлов (Украина) – Матиас Фуэле (Венгрия) – 6:1, 6:2

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Владислав Орлов ITF Осиек
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Источник Sport.ua
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