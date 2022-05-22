ITF22 мая 2022, 13:44 |
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Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии
Украинец разгромил соперника в финале
22 мая 2022, 13:44 |
257
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Владислав Орлов стал победителем 25-тысячника ITF в Хорватии.
В финале 27-летний украинский теннисист в двух сетах разобрался с венгром Матиасом Фуэле.
Осиек. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Матиас Фуэле (Венгрия) – 6:1, 6:2
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