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Минай
25.09.2022, FT 0 : 1
Львов
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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:30
1768
0

Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай

Владимир Шаран снова не смог переиграть представителей львовского футбола

25 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:30
1768
0
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
УПЛ

Матч между «Минаем» и «Львовом» был перенесен по причинам, не совсем понятным. То ли у «Львова» были проблемы с комплектацией склада, то ли закарпатцы столкнулись с такой же проблемой. Одним словом, матч первого тура проходил после того, как обе команды уже сыграли в чемпионате по три игры. Большими успехами мог похвастаться «Минай» – лидер чемпионата, ковалевский «Колос», потерял очки только в поединке с подопечными Шарана, кроме того, не устоял перед ними «Ингулец». Как следствие, четыре очка и девятое место в турнире. Успехи «Львова» намного скромнее – нулевая ничья с «Кривбассом» и два поражения опустили команду на четырнадцатое место.

Создалось впечатление, что команды больше хотели не забить, а не пропустить. В принципе и, к сожалению, типичная картина для представителей нашего чемпионата нижней половины турнирной таблицы. Небольшие скорости, технические огрехи, местами грубая игра – игра выглядела так себе.

Фото - УПЛ

Уже на старте поединка Олег Дулуб вынужден был вносить коррективы в стартовую одиннадцатку. На 9 минуте получил повреждение Мишенко и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Михаил Шишка, и это было не очень хорошее решение.

Первый острый момент создал Бугай, не сумевший переиграть голкипера «Миная» Пенькова. В этом эпизоде ​​Владислав получил повреждение и Дулуб сделалл вторую вынужденную замену – на поле появился Ременяк.

А тем временем гости поплатились за выбор игрока на замену Мишенко – Шишка за три минуты получил две желтые карточки и ушел отдыхать, сильно не переработавшись. Хорошо, что не получили еще одну красную – голкипер Пономаренко для чего-то далеко вышел из ворот и был вынужден бить по ногам Твердохлеба. К счастью гостей, это произошло в углу поля, голевой ситуация не была, поэтому арбитр ограничился предупреждением. До перерыва команды создали еще один полумомент – Горин в падении после подачи Хахлева пробил головой мимо – и пошли в под трибунку слушать наставления тренеров.

Фото - УПЛ

Неизвестно, что те сказали, но ситуация изменилась в пользу хозяев. «Львов» был вынужден, имея на одного игрока меньше, постоянно защищаться. В какой-то момент на поле было только девять львовян – Крушинскому оказывали медики помощь. Тем временем после навеса Твердохлеба мог забивать Кулиев – в одиночестве перед вратарем он бил головой в дальний угол, но сделал это очень неуклюже. Не смог пробить нормально и Вишневский после острого прострела.

«Львов» огрызнул только раз - Ременяк поймал отскок и плотно бил с линии штрафной. Но получилось прямо у вратаря «Миная» Пенькова, переведшего мяч на угловой.

К добавленному арбитром времени заслуживающий внимания на фоне постоянной борьбы и желтых карточек был разве что удар Хахлева с линии штрафной в левый угол, с которым справился Пономаренко. А дальше все стало интереснее.

Фото - УПЛ

Сначала «Львов» открыл счет. После навеса мяч попал то ли в колено игроку «львов», то ли была осмысленная передача, но факт остается фактом – Васильев оказался сам на правом углу вратарской и изо всех сил пробил в девятку. Хозяева бросились отыгрываться – в большинстве, да еще дома, проигрывать очень позорно, и показалось, что забить им удастся. После атаки Селезнев принял мяч, тогда Кулиев пробил мимо дальней штанги и упал после подката. Арбитр показал рукой по направлению к одиннадцатиметровой отметке и все стали ждать, чтобы Селезнев на шаг приблизился к своей бомбардирской мечте. Но то ли арбитр передумал, то ли он сначала показывал, что будет штрафной в сторону ворот «Миная», но никакого пенальти никто не бил.

0:1 – первая победа ПФК «Львов» получилась совсем неожиданной, исходя из того, как развивалась игра. В следующем туре командам будет тяжело – будут играть против «Динамо» и «Днепра-1» соответственно.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Минай» – ФК «Львов» - 0:1

Васильев, 90+1

Хахлев, 54, Трубочкин, 68, Горин, 86, Витенчук, 90 – Муравський, 31, Шишка, 36, Пономаренко, 41, Бусько, 67, Ныч, 90+4

Шишка, 39 («Минай») (второе предупреждение)

«Минай»: Пеньков – Трубочкин (Рогозинский, 84), Немчанинов, Горин, Гончар – Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Паламар, 57), Хахлев (Селезнев, 83), Воробчак (Голубь, 70) – Вишневский (Колесник, 57).

ФК «Львов»: Пономаренко – Бусько, Муравский, Крушинский (Никитюк, 77) – Мышенко (Шишка, 9), Васильев, Бойко, Мыльченко, Грисьо – Бугай (Ременяк, 28, Вовкун, 77), Ныч.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 8 (1) – 6 (2)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 2 – 0.

МИНАЙ - ПФК ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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