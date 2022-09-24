В воскресенье, 25-го сентября, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ПФК «Львов». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Даже после четырех туров в УПЛ остаются команды, которые еще не успели победить в новом розыгрыше чемпионата, однако прервать неудачную серию подопечным Олега Дулуба в предстоящей игре против футболистов Владимира Шарана будет достаточно сложно. «Минай» не был готов стартовать в отведенные сроки, поэтому мы и будем наблюдать за игрой первого тура прямо посреди международной паузы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – ПФК «Львов». За ходом матча можно следить по этой ссылке.