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  4. Минай – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
24 сентября 2022, 15:20 |
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0

Минай – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

24 сентября 2022, 15:20 |
50
0
Минай – ПФК Львов. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

В воскресенье, 25-го сентября, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ПФК «Львов». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Даже после четырех туров в УПЛ остаются команды, которые еще не успели победить в новом розыгрыше чемпионата, однако прервать неудачную серию подопечным Олега Дулуба в предстоящей игре против футболистов Владимира Шарана будет достаточно сложно. «Минай» не был готов стартовать в отведенные сроки, поэтому мы и будем наблюдать за игрой первого тура прямо посреди международной паузы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – ПФК «Львов». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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