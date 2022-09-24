В воскресенье, 25 сентября, в селе Минай на стадионе «Минай» состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют закарпатский «Минай» и «Львов». Стартовый свисток рефери прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай



Закарпатский «Минай» в это межсезонье оказался в неоднозначном финансовом положении, выходить из которого точно не помогало начало полномасштабных боевых действий в стране. Сложно было представить, с чем именно пришлось столкнуться Владимиру Шарану, когда он рискнул возглавить проблемный клуб, однако стартовые матчи показали, что опытный наставник понимал, с чего именно нужно начинать работу. «Минай» немного запоздал со стартом подготовки к сезону, поэтому запросил перенос первого тура и начал играть на несколько дней позже остальной группы команд.

Организаторы турнира пошли на встречу закарпатскому коллективу, поэтому именно на этих выходных, когда новостные заголовки пестрят информацией о матчах национальных сборных, команда Шарана наконец-то сыграет встречу в рамках первого тура. Не удалось вовремя начать кампанию – получите поражение от «Александрии» во втором туре (1:2) в матче, который для главного тренера «Миная» был уж очень принципиальным. Однако футболистов Шарана это не остановило, и уже через неделю они отобрали очки у текущего лидера, ковалевского «Колоса» (1:1), а затем и вовсе обыграли петровский «Ингулец» (2:1). Ключевая особенность – закарпатцы забивают и пропускают в каждой игре, поэтому с ними точно не соскучишься.

Львов



В отличии от будущего соперника, «Львов» на старте нового сезона не впечатляет. Коллектив Олега Дулуба обменялся любезностями с криворожским «Кривбассом» (0:0), что обеспечило единственное очко для этих команд на момент окончания четвертого тура, в то время как противостояния против луганской «Зари» (2:3) и киевского «Динамо» (0:1) были проиграны. Во всех трех случаях перформанс в исполнении «золотых львов» был совершенно разным, что лишь подчеркивает неопределенность внутри команды.

Атакующий футбол, основанный на иностранных легионерах, остался уже в далеком прошлом, однако проблемы в украинской линии обороны у «Львова» никуда не исчезли. Интервью главного тренера всегда были и остаются достаточно глубокими, однако команда до сих пор не может в полной мере проникнуться его идеей. Возможно, львовянам сильно помешало отсутствие первого матча сезона в установленные сроки, однако против кризисного «Динамо» команда вообще ничего не показала в плане атаки, поэтому матч против равного по силам соперника для Дулуба рискует стать определяющим.

История встреч



Футбольные пути «Миная» и «Львова» ранее пересекались 9 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – пять успешных игр для «Львова», 2 ничьих, 2 победы «Миная». Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой осенью – матч в Минае завершился ничьей со счетом 1:2. За хозяев голом отличился Антон Байдал, а у гостей с пенальти забивали Владимир Якимец и Шина.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет полтавчанин Андрей Коваленко, который на своем счету имеет уже 25 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Нижник и Владимир Журбида, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Львова» – 2 встречи (1 ничья, 1 поражение), а вот с «Минаем» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы



«Минай»: Кемкин – Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар – Витенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак – Вишневский.

«Львов»: Ильющенков – Вовкун, Муравский, Якимив – Бусько, Шишка, Бойко, Мильченко, Грисьо – Бугай, Ныч.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Минай» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.95 по линии Parimatch.

25 сентября, воскресенье