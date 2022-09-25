В перенесенном поединке 1-го тура украинской Премьер-лиги «Львов» на выезде выиграл у «Миная» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Минай» – ФК «Львов» – 0:1

Васильев, 90+1

Хахлев, 54, Трубочкин, 68, Горин, 86, Витенчук, 90 – Муравський, 31, Шишка, 36, Пономаренко, 41, Бусько, 67, Ныч, 90+4

Шишка, 39 («Минай») (второе предупреждение)

«Минай»: Пеньков – Трубочкин (Рогозинский, 84), Немчанинов, Горин, Гончар – Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Паламар, 57), Хахлев (Селезнев, 83), Воробчак (Голубь, 70) – Вишневский (Колесник, 57).

ФК «Львов»: Пономаренко – Бусько, Муравский, Крушинский (Никитюк, 77) – Мышенко (Шишка, 9), Васильев, Бойко, Мыльченко, Грисьо – Бугай (Ременяк, 28, Вовкун, 77), Ныч.