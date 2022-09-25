Владимир ШАРАН: «Хочется усиление со скамейки, но я прогадал с заменами»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче со «Львовом» (0:1) в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

– Я настраивал себя, что будет тяжелый матч. Трудный и важный. Понимал, что ничья станет для нас нормальным результатом. Не скажу, что команда на неделе тренировалась плохо, но есть причины, по которым у меня были сомнения, что сможем победить.

Хотя игра складывалась так, что соперник остался вдесятером, поэтому… Сказал в перерыве ребятам, что нужно не пропустить, а голевые моменты будут. Если бы реализовали два-три эпизода, которые создали, тогда все было бы нормально.

Очень досадно так проигрывать, но «Львов» был более заряжен на победу, поэтому получил ее. Я так ребятам и сказал в раздевалке.

– «Минай» второй раз пропустил в компенсированное время в текущем сезоне. Не хватает концентрации?

– Я бы не сказал, что не хватает концентрации… Замены не усилили игру. Хочется усиление, но ни один из пяти игроков, которых я выпустил, не вошел в игру, сломалась наша линия. Я выпустил Селезнева, Колесника, также Рогозинского, он должен был отдавать острые и ключевые передачи, как это умеет делать. А в итоге не было передач на нападающих. И Паламарь, которого я выпустил, сыграл ниже своего уровня. Хочется усиление со скамеечки, но если его нет, значит тренер прогадал с заменами. Потому это моя ответственность.

– Кулиев прибыл из «молодежки» на этот матч. Он возвращается в команду Руслана Ротаня?

– Да, Кулиев возвращается, будет готовиться к Словакии. Перед этим матчем у кого-то из ребят были выходные, а кто-то добирался из других мест… Календарь такой – перенесенный матч. Мы боролись, но сложилось так, как сложилось. Обидно, но будем готовиться и бороться дальше.