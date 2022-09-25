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Чемпионат Украины
Минай
25.09.2022, FT 0 : 1
Львов
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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 19:18 |
108
0

Владимир ШАРАН: «Хочется усиление со скамейки, но я прогадал с заменами»

Главный тренер «Миная» – о поражении «Львову»

25 сентября 2022, 19:18 |
108
0
Владимир ШАРАН: «Хочется усиление со скамейки, но я прогадал с заменами»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче со «Львовом» (0:1) в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

– Я настраивал себя, что будет тяжелый матч. Трудный и важный. Понимал, что ничья станет для нас нормальным результатом. Не скажу, что команда на неделе тренировалась плохо, но есть причины, по которым у меня были сомнения, что сможем победить.

Хотя игра складывалась так, что соперник остался вдесятером, поэтому… Сказал в перерыве ребятам, что нужно не пропустить, а голевые моменты будут. Если бы реализовали два-три эпизода, которые создали, тогда все было бы нормально.

Очень досадно так проигрывать, но «Львов» был более заряжен на победу, поэтому получил ее. Я так ребятам и сказал в раздевалке.

– «Минай» второй раз пропустил в компенсированное время в текущем сезоне. Не хватает концентрации?
– Я бы не сказал, что не хватает концентрации… Замены не усилили игру. Хочется усиление, но ни один из пяти игроков, которых я выпустил, не вошел в игру, сломалась наша линия. Я выпустил Селезнева, Колесника, также Рогозинского, он должен был отдавать острые и ключевые передачи, как это умеет делать. А в итоге не было передач на нападающих. И Паламарь, которого я выпустил, сыграл ниже своего уровня. Хочется усиление со скамеечки, но если его нет, значит тренер прогадал с заменами. Потому это моя ответственность.

– Кулиев прибыл из «молодежки» на этот матч. Он возвращается в команду Руслана Ротаня?
– Да, Кулиев возвращается, будет готовиться к Словакии. Перед этим матчем у кого-то из ребят были выходные, а кто-то добирался из других мест… Календарь такой – перенесенный матч. Мы боролись, но сложилось так, как сложилось. Обидно, но будем готовиться и бороться дальше.

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Львов Владимир Шаран
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Источник ФК Минай
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