«Маленькие зебры» с большими амбициями: секреты успешного старта Удинезе

Аналитики перед стартом нынешнего сезона в серии А выделяли немало фаворитов, среди них и традиционные гранды вроде «Милана», «Интера», «Ювентуса», и два столичных коллектива, один из которых подписал даром настоящую звезду современного футбола – Паоло Дибалу, и абсолютно тренерская команда – «Аталанта», которая немного притормозила в прошлом сезоне, но полна решимости доказать, что тогда был лишь временный шаг назад, и амбициозный «Наполи». А вот «Удинезе» – второй по возрасту среди итальянских клубов, кстати, – в список соискателей высоких мест как-то не заносил никто.

Пять в пяти!

Но, как показал старт сезона, зря, ведь именно эта команда оказалась настоящим открытием дебютной части розыгрыша, войдя в группу лидеров, вероятно, всерьез и надолго. В пяти последних турах удинцы добыли пять побед!

И что примечательно: все пять обыгранных соперников располагают составами, значительно более дорогими, чем состав «Удинезе». Собственно, по суммарной стоимости исполнителей (немного больше, чем 100 млн евро) фриульцы занимают аж 13-е место в серии А. Но тем не менее! Словом, бело-черных уже можно считать теми, кто способен перевернуть все в этой лиге с ног на голову!

Конечно, нейтральному болельщику приятно наблюдать, как футболисты вроде бы невысокого уровня (по общему мнению) буквально уничтожают оборону знаменитого, полного звезд «Интера» или амбициозной «Ромы» (из своих 15-ти голов в чемпионате почти половину «Зебретте» провели в ворота этих двух фаворитов). Мнимый андердог в туре перед международной паузой учинил настоящий кошмар для защиты «интеристи», как перед этим для обороны «романисти». Но не только в этих матчах проявили силу игроки и тренер «Удинезе».

Ассисты как висты

«Маленькие зебры», в отличие от «зебр» больших – туринских – в течение сентября демонстрировали футбол, действительно радовавший глаз. Если выделять кого-то из игроков фриуланцев, прежде всего, следует говорить о Роберто Перейре. «Удинезе» всегда имел славу клуба, умевшего раскручивать молодежь, а потом продавать ее денежным клубам, получая от этого весомую финансовую выгоду. Но с Перейрой – совсем другой случай. Ему уже 31. Опытный атакующий полузащитник, капитан команды – душа нынешнего «Удинезе». В этом сезоне в семи играх серии А на его счету целых 4 голевые передачи. Аргентинец умело читает игру, обладает опытом игры на Туманом Альбионе (и неуступчивостью, присущей тем, кто прошел ту школу) и опытом пребывания во всех побеждающем «Юве» в середине 2010-х гг. (отсюда и психология победителя). Эффективности Перейры поспособствовало то, что уже по ходу сезона нынешний алленаторе «Удинезе» Андреа Соттил перевел его с центра на фланг, где у Перейры получается все куда лучше! По ходу игр Перейра ситуативно может смещаться и в центр, тогда защитник Родригу Бекау смещается на фланг без потери эффективности и стройности тактических построений.

Достоинство Бекау в свою очередь – это исключительная игра на втором этаже. И хотя в матче против «Интера» был эпизод, когда Эдин Джеко перевисел в воздухе 191-сантиметрового бразильца, тем не менее, проигрыш Бекау верховой борьбы – крайне редкое явление.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Деулофеу

Еще больше голевых передач, чем у Перейры, у каталонского форварда Жерара Деулофеу. Таковых в текущем чемпионате Жерар насобирал уже целых 5. Ни разу не забил? Это правда, но как распасовщик Деулофеу просто феерит! Его характеризует нечастая для нападающего черта – отсутствие игрового эгоизма. Игровое амплуа Жерара – центральный нападающий, однако может ситуативно и эффективно смещаться влево.

Нигериец Исаак Саксес забивает маловато, как для центрального нападающего. Однако может зацепиться за мяч, частенько выигрывает борьбу, способен своей силой продавить оборону команды-соперницы. Манерой игры он чем-то похож на нашего Артема Беседина, но пребывает ныне в намного лучшей форме, чем форвард киевского «Динамо». Собственно, как Исааку с такой-то фамилией и не добиться успеха!

В центре поля много в чем игру команды Соттила определяет словенец Санди Ловрич. Он может и эффективно сыграть в отборе, и протянуть мяч едва ли не через все поле, и мощно пробить с любой ноги. Обладает как физической мощью, так и скоростью принятия решений, а также стартовой и дистанционной.

Левый защитник Дестини Удоджи, арендованный удинцами у «Тоттенхэма» (куда летом этого талантливого юношу, собственно, и продали за 18 млн евро), является, вероятно, наибольшим талантом у «бело-черных». Итальянец нигерийского происхождения, воспитанник академии «Вероны», горячий поклонник «Ювентуса» с детства (дебютировал за «Удинезе» в прошлом году Удоджи именно в матче против туринцев), он обладает мощным ударом, отличатся незаурядной результативностью как для защитника (уже дважды отмечался голами в этом чемпионате, неоднократно забивал и за сборные Италии разных возрастных групп), выносливостью, хорошей скоростью, истинным универсализмом. Может самостоятельно закрыть весь левый фланг!

Getty Images/Global Images Ukraine. Дестини Удоджи против Дензела Дюмфриса

Зодчий команды-звезды: разноцветье бело-черных

А архитектором победной игры удинцев является 48-летний тренер Андреа Соттил. В свое время как защитник он немало отыграл в составах «Аталанты» и «Удинезе», а теперь воистину влюбляет в себя Удине. Уже начали проводить параллели между ним и Лучано Спаллетти. Нынешний тренер «Наполи» так же в свое время (в начале ХХI ст.) создал в Удине команду, боровшуюся за высокие места и дебютировавшую в Лиге чемпионов (при участии Соттила-игрока, кстати).

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Соттил

Как можно видеть, футбол Соттила весьма разноцветен. Его команда доказала, что может быть эффективной как в игре первым номером, так и на контратаках, причем две модели игры может применять в течение одного матча. Характерные примеры – матчи «Зебретте» против «Ромы» и «Интера». Безусловно, в Удине очень популярен известный в недалеком прошлом форвард Антонио Ди Натале. Легенда, что и говорить! Однако, как оказалось, модель команды-звезды может быть куда эффективнее, чем модель команды, играющей на свою единственную звезду. А в схеме 3–5–2, которую исповедует Соттил, командное взаимодействие – важная составляющая. Крайне насыщенная средняя линия, полнящаяся мобильными, способными принять быстрое решение исполнителями, – основа тактического вероисповедания Соттила. И она работает очень эффективно.

Предчувствие солдаутов

Серьезной проблемой для «Удинезе» частенько называли посещаемость домашних матчей, несмотря на давние футбольные традиции в городе, ведь отсюда родом знаменитые чемпионы мира Бруно Киццо и Альфредо Фони. Стадион «Фриули» в свое время реконструировали перед мундиалем-90. Но в том виде он как-то мало публики собирал на своих трибунах, хотя и был рассчитан на 41-тысячную аудиторию. В первой половине 2010-х гг. арену постигла новая реконструкция, ее осовременили и сделали более привлекательной для тифози. Важно и то, что из коммунальной собственности в 2013-м стадион был передан в собственность футбольному клубу. Однако сказать, что фанатский люд сразу валом повалил на трибуны, было бы преувеличением. Хотя нынешняя вместимость – 25 144 зрителя – вроде бы и должна способствовать аншлагам-солдаутам. Но их был минимум.

И вот, когда игра «бьянко-нери» заиграла новыми красками, народ стал все охотнее заглядывать на трибуны. Во всяком случае, средняя посещаемость «Дача Арены» (это название пришло на смену «Фриули») в сезоне-2022/23 – 20 830 зрителей. По проценту заполняемости домашних трибун удинцы входят в первую пятерку в серии А с показателем 82,5%. Причем на трибуны пошли как старые хулиганы из созданной еще в 1980 г. группировки Hooligans Teddy Boys, так и молодежь из Briganti Baldassa, а также семьи с детьми, стариканы, помнящие еще вице-чемпионство любимцев в серии А в сезоне-1954/55 (многие из них, кстати, жалеют, что вовремя не позаботились о сезонном абонементе, мол: «Знал бы прикуп…»), и татуированные девули, восхищающиеся не так футболом, как мужским шармом земляков-футболистов. Словом, 100-тысячный Удине переживает настоящий футбольный бум. Шутка ли, средняя посещаемость домашних матчей превышает пятую часть населения города!

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Быстроте фриуланских контратак может позавидовать много кто из современных команд серии А Чем-то разжимание контратакующей пружины фриулани напоминает подобный процесс в командах Лобановского, особенно в третью его каденцию в киевском «Динамо» в конце 1990-х. Импонирует в «Удинезе» и то, что, имея в эпилоге матча с «Интером» минимальное преимущество в счете, удинцы не прибегали к попыткам подержать мяч, хотя такие возможности перед ними открывались, в то же время, ставили перед собой цель идти вперед и пытаться забить еще. В конце концов, их старания были вознаграждены.

Впрочем, настолько ли радужной будет картина игровой силы «Удинезе» после международной паузы? Как по мне, именно теперь она для «маленьких зебр» нецелесообразна. Тем не менее, команда, по моему мнению, имеет современную игровую философию, успешно поддерживает аритмию во время матчей и ощущает настоящее единство со своими тифози. Немало составляющих для общего успеха! Но, как бы то ни было, а идти прямиком в зону Лиги чемпионов в Италии как-то не принято. Через тернии – вот тот путь, который в конце концов, надлежит пройти бело-черным из живописного города в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Счастливой дороги, «маленькие зебры»!

Алексей РЫЖКОВ