Торино предпримет попытку подписать Довбика в январе
Летом итальянский клуб так и не смог договориться с «Днепром-1»
Итальянский «Торино» продолжает интересоваться услугами центрфорварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.
Сообщается, что «быки» будут готовы предпринять еще одну попытку подписать украинца в январское трансферное окно.
В «Торино» надеются, что факт истекающего у игрока летом 2024 года контракта с днепровским клубом поспособствует сговорчивости «Днепра-1».
Ранее сообщалось, что Довбик не хочет продлевать контракт с «Днепром-1» и готов покинуть клуб свободным агентом.
Летом «Днепр-1» и «Торино» не достигли соглашения по Довбику, так как украинский клуб требовал за форварда 12 миллионов евро, что не устроило итальянцев.
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