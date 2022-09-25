Торино предпримет попытку подписать Довбика в январе

Итальянский «Торино» продолжает интересоваться услугами центрфорварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Сообщается, что «быки» будут готовы предпринять еще одну попытку подписать украинца в январское трансферное окно.

В «Торино» надеются, что факт истекающего у игрока летом 2024 года контракта с днепровским клубом поспособствует сговорчивости «Днепра-1».

Ранее сообщалось, что Довбик не хочет продлевать контракт с «Днепром-1» и готов покинуть клуб свободным агентом.

Летом «Днепр-1» и «Торино» не достигли соглашения по Довбику, так как украинский клуб требовал за форварда 12 миллионов евро, что не устроило итальянцев.