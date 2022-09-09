Источник: Довбик не будет продлевать контракт с Днепром-1
Игрок хотел, чтобы клуб заработал деньги
По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Артем Довбик сообщил «Днепру-1», что не планирует продлевать контракт с клубом.
Игрок хотел покинуть команду минувшим летом, чтобы клуб мог заработать деньги на трансфере, но если руководство не хочет отпускать Довбика, то он полностью отработает свой договор, но затем уйдет бесплатно.
Контракт Артема завершается через полтора года - зимой 2024 года.
Ранее стало известно, что «Днепр-1» отказался от финального предложения «Трабзонспора», который предлагал за футболиста 10 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
Очередной зашквар от турецких болельщиков