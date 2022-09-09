Источник: Довбик не будет продлевать контракт с Днепром-1

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Артем Довбик сообщил «Днепру-1», что не планирует продлевать контракт с клубом.

Игрок хотел покинуть команду минувшим летом, чтобы клуб мог заработать деньги на трансфере, но если руководство не хочет отпускать Довбика, то он полностью отработает свой договор, но затем уйдет бесплатно.

Контракт Артема завершается через полтора года - зимой 2024 года.

Ранее стало известно, что «Днепр-1» отказался от финального предложения «Трабзонспора», который предлагал за футболиста 10 миллионов евро.