Трабзонспор прекратил переговоры по Довбику

Чемпион Турции «Трабзонспор», который после закрытия трансферных окон в большинстве чемпионатов Европы оставался единственным претендентом на форварда «Днепра-1» Артема Довбика, не будет добиваться осуществления этой сделки.

По информации Sport.ua, «Трабзонспор» прекратил переговоры с «Днепром-1» по Довбику. В настоящий момент турецкий клуб сосредоточен на других вариантах, и возвращаться к возможности подписания украинца пока не намерен.

Ранее сообщалось, что «бордово-синие» сделали финальное предложение по Довбику в размере 10 миллионов евро, а также были готовы заплатить украинцам 20% от последующего трансфера форварда.

Напомним, что Артем Довбик в минувшем сезоне УПЛ стал лучшим бомбардиром турнира, забив 14 мячей в 18 матчах.