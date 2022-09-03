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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 11:26
958
2

Трабзонспор прекратил переговоры по Довбику

Форвард остается в «Днепре-1» как минимум до января

03 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 11:26
958
2
Трабзонспор прекратил переговоры по Довбику
СК Днепр-1. Артем Довбик

Чемпион Турции «Трабзонспор», который после закрытия трансферных окон в большинстве чемпионатов Европы оставался единственным претендентом на форварда «Днепра-1» Артема Довбика, не будет добиваться осуществления этой сделки.

По информации Sport.ua, «Трабзонспор» прекратил переговоры с «Днепром-1» по Довбику. В настоящий момент турецкий клуб сосредоточен на других вариантах, и возвращаться к возможности подписания украинца пока не намерен.

Ранее сообщалось, что «бордово-синие» сделали финальное предложение по Довбику в размере 10 миллионов евро, а также были готовы заплатить украинцам 20% от последующего трансфера форварда.

Напомним, что Артем Довбик в минувшем сезоне УПЛ стал лучшим бомбардиром турнира, забив 14 мячей в 18 матчах.

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Артем Довбик Днепр-1 Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы эксклюзив
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Источник Sport.ua
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