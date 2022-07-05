Торино не может договориться с Днепром-1 о цене Довбика

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик продолжает оставаться приоритетной целью «Торино». После ухода главного бомбардира - Андреа Белотти туринцы намерены усилить линию атаки, однако не могут договориться с «Днепром-1» о сумме отступных за Довбика.

Сообщается, что днепряне хотят получить за своего игрока 12 миллионов евро. Однако «Торино» предлагает сумму меньше и стороны не могут прийти к компромиссу. При этом сам игрок, по информации источника, согласился на переход в «Торино».

Ранее сообщалось об интересе к Артему Довбику со стороны «Айнтрахта».