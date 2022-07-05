Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Торино не может договориться с Днепром-1 о цене Довбика
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 17:08 | Обновлено 05 июля 2022, 17:12
151
0

Торино не может договориться с Днепром-1 о цене Довбика

Трансфер форварда сборной Украины может не состояться

05 июля 2022, 17:08 | Обновлено 05 июля 2022, 17:12
151
0
Торино не может договориться с Днепром-1 о цене Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик продолжает оставаться приоритетной целью «Торино». После ухода главного бомбардира -  Андреа Белотти туринцы намерены усилить линию атаки, однако не могут договориться с «Днепром-1» о сумме отступных за Довбика.

Сообщается, что днепряне хотят получить за своего игрока 12 миллионов евро. Однако «Торино» предлагает сумму меньше и стороны не могут прийти к компромиссу. При этом сам игрок, по информации источника, согласился на переход в «Торино».

Ранее сообщалось об интересе к Артему Довбику со стороны «Айнтрахта».

По теме:
Днепр-1 хочет проводить матчи еврокубков в Словакии
Довбик и Громов в составе. Днепр-1 начал тренировки в Словении
Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику
Артем Довбик Торино Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник TMW
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
Футбол | 04 июля 2022, 17:08 4
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала ключевого игрока Милана

Франк Кессье перешел на правах свободного агента

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз
Футбол | 05 июля 2022, 16:04 0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз

Киевляне во вторник сыграют против швейцарского клуба

Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
Теннис | 04.07.2022, 22:30
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
Промоутер Фьюри уверен, что Усик досрочно победит Джошуа в реванше
Бокс | 05.07.2022, 14:55
Промоутер Фьюри уверен, что Усик досрочно победит Джошуа в реванше
Промоутер Фьюри уверен, что Усик досрочно победит Джошуа в реванше
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме я провел три лучших года своей жизни»
Бокс | 05.07.2022, 04:55
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме я провел три лучших года своей жизни»
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме я провел три лучших года своей жизни»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
ВИДЕО. Алиев и Хачериди сыграли благотворительный матч под Киевом
03.07.2022, 22:35 3
Футбол
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
04.07.2022, 21:35 6
Баскетбол
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
04.07.2022, 07:10
Теннис
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
04.07.2022, 09:59 1
Война
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
03.07.2022, 16:20 1
Футбол
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
04.07.2022, 11:23 10
Футбол
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
03.07.2022, 21:10 1
Футзал
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
04.07.2022, 16:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем