Торино не может договориться с Днепром-1 о цене Довбика
Трансфер форварда сборной Украины может не состояться
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик продолжает оставаться приоритетной целью «Торино». После ухода главного бомбардира - Андреа Белотти туринцы намерены усилить линию атаки, однако не могут договориться с «Днепром-1» о сумме отступных за Довбика.
Сообщается, что днепряне хотят получить за своего игрока 12 миллионов евро. Однако «Торино» предлагает сумму меньше и стороны не могут прийти к компромиссу. При этом сам игрок, по информации источника, согласился на переход в «Торино».
Ранее сообщалось об интересе к Артему Довбику со стороны «Айнтрахта».
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