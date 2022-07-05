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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 02:59 | Обновлено 05 июля 2022, 03:01
46
0

Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику

Чемпион Лиги Европы может и не потянуть этот трансфер

05 июля 2022, 02:59 | Обновлено 05 июля 2022, 03:01
46
0
Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Немецкий «Айнтрахт» проявляет интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Я знаю, что Довбиком очень интересуется «Айнтрахт», победитель Лиги Европы. Но у него на позицию форварда есть 8 миллионов евро максимум. И 8 миллионов не устраивают «Днепр-1». Там еще не дошло дело до официального предложения, но есть очень предметный интерес. В их шорт-листе он на передовых позициях», – сказал Бурбас.

В сезоне 2021/2022 на счету Довбика 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 5 миллионов евро, контракт рассчитан до конца 2024 года.

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