Журналист: Айнтрахт проявляет интерес к Довбику

Немецкий «Айнтрахт» проявляет интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Я знаю, что Довбиком очень интересуется «Айнтрахт», победитель Лиги Европы. Но у него на позицию форварда есть 8 миллионов евро максимум. И 8 миллионов не устраивают «Днепр-1». Там еще не дошло дело до официального предложения, но есть очень предметный интерес. В их шорт-листе он на передовых позициях», – сказал Бурбас.

В сезоне 2021/2022 на счету Довбика 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 5 миллионов евро, контракт рассчитан до конца 2024 года.