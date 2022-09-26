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Лига наций
26 сентября 2022, 00:38 | Обновлено 26 сентября 2022, 00:48
304
1

Итоги дня и таблицы. Нидерланды и Хорватия – в полуфинале Лиги наций

25 сентября в нескольких группах состоялись матчи последнего тура

26 сентября 2022, 00:38 | Обновлено 26 сентября 2022, 00:48
304
1
Итоги дня и таблицы. Нидерланды и Хорватия – в полуфинале Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 сентября в нескольких группах состоялись матчи последнего тура Лиги наций 2022/23.

Ниже приведены результаты поединков игрового дня.

Нидерланды и Хорватия пробились в полуфинал Лиги наций.

Лига наций А, 6-й тур, 25 сентября

  • 21:45 Австрия – Хорватия – 1:3
  • 21:45 Дания – Франция – 2:0
  • 21:45 Нидерланды – Бельгия – 1:0
  • 21:45 Уэльс – Польша – 0:1

Лига наций C, 6-й тур, 25 сентября

  • 19:00 Азербайджан – Казахстан – 3:0
  • 19:00 Словакия – Беларусь – 1:1
  • 21:45 Люксембург – Литва – 1:0
  • 21:45 Фарерские острова – Турция – 2:1

Лига наций D, 6-й тур, 25 сентября

  • 16:00 Андорра – Латвия – 1:1
  • 16:00 Молдова – Лихтенштейн – 2:0

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Нідерланди вже були, Хорватія ще ні... З дебютом! 
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