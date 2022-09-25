Азербайджан разгромил Казахстан, Словакия не сумела обыграть беларусь

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций в группе C3 Лиги наций.

Сборная беларуси сыграла вничью на выезде с командой Словакии (1:1). У гостей отличился нападающий Иван Бахар, а у хозяев гол на счету форварда Адама Зреляка.

В другой игре Азербайджан одержал победу над командой Казахстана (3:0), однако именно Казахстан с 13 очками выиграл группу и повысился в классе в лигу B.

Лига наций

Группа С3, 5-й тур, 25 сентября

Словакия – беларусь – 1:1

Голы: Зреляк, 65 – Бахар, 45.

Азербайджан – Казахстан – 3:0

Голы: Марочкин, 67 (автогол), Озобич, 74, Нуриев, 90+1.

Итоговая турнирная таблица