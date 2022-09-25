Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Азербайджан разгромил Казахстан, Словакия не сумела обыграть беларусь
Лига наций
Азербайджан
25.09.2022, FT 3 : 0
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
25 сентября 2022, 21:12 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:29
733
4

Азербайджан разгромил Казахстан, Словакия не сумела обыграть беларусь

Завершился групповой турнир в группе С3 Лиги наций, Казахстан выиграл квартет

25 сентября 2022, 21:12 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:29
733
4
Азербайджан разгромил Казахстан, Словакия не сумела обыграть беларусь
Getty Images/Global Images Ukraine

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций в группе C3 Лиги наций.

Сборная беларуси сыграла вничью на выезде с командой Словакии (1:1). У гостей отличился нападающий Иван Бахар, а у хозяев гол на счету форварда Адама Зреляка.

В другой игре Азербайджан одержал победу над командой Казахстана (3:0), однако именно Казахстан с 13 очками выиграл группу и повысился в классе в лигу B.

Лига наций

Группа С3, 5-й тур, 25 сентября

Словакия – беларусь – 1:1

Голы: Зреляк, 65 – Бахар, 45.

Азербайджан – Казахстан – 3:0

Голы: Марочкин, 67 (автогол), Озобич, 74, Нуриев, 90+1.

Итоговая турнирная таблица

По теме:
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Нидерланды – Бельгия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций сборная Азербайджана по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Словакии по футболу сборная Беларуси по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грешно старых бить. Усик рассказал, что бы сделал с путиным при встрече
Бокс | 25 сентября 2022, 18:55 2
Грешно старых бить. Усик рассказал, что бы сделал с путиным при встрече
Грешно старых бить. Усик рассказал, что бы сделал с путиным при встрече

У Александра есть другой метод

Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Бокс | 25 сентября 2022, 01:40 7
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO

Британский боксер теперь претендует на пояс WBO, которым владеет Усик

Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
Футбол | 25.09.2022, 19:59
Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Футбол | 24.09.2022, 23:40
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 25.09.2022, 17:30
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Петя Рудик
білоруси в дивізіоні D, там їм і місце.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Veter
Казахи уже приехали победителями и группы и для них это был спарринг. Точно так наши проиграли Словакии 1:4 на выезде ничего не решающий матч.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
25.09.2022, 06:50
Бокс
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
23.09.2022, 16:22
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
24.09.2022, 18:37 15
Футбол
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
24.09.2022, 09:05 1
Теннис
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
25.09.2022, 07:23
Бокс
Зеленский и Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ в войне
Зеленский и Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ в войне
23.09.2022, 20:13 3
Война
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
23.09.2022, 23:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности