Азербайджан разгромил Казахстан, Словакия не сумела обыграть беларусь
Завершился групповой турнир в группе С3 Лиги наций, Казахстан выиграл квартет
Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций в группе C3 Лиги наций.
Сборная беларуси сыграла вничью на выезде с командой Словакии (1:1). У гостей отличился нападающий Иван Бахар, а у хозяев гол на счету форварда Адама Зреляка.
В другой игре Азербайджан одержал победу над командой Казахстана (3:0), однако именно Казахстан с 13 очками выиграл группу и повысился в классе в лигу B.
Лига наций
Группа С3, 5-й тур, 25 сентября
Словакия – беларусь – 1:1
Голы: Зреляк, 65 – Бахар, 45.
Азербайджан – Казахстан – 3:0
Голы: Марочкин, 67 (автогол), Озобич, 74, Нуриев, 90+1.
Итоговая турнирная таблица
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