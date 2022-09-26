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Лига наций
Фарерские острова
25.09.2022, FT 2 : 1
Турция
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Лига наций
26 сентября 2022, 05:00 |
181
0

Фарерские острова – Турция – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

26 сентября 2022, 05:00 |
181
0
Фарерские острова – Турция – 2:1. Видео голов и обзор матча
fsf.fo

В поединке заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Турции на выезде проиграла национальной команде Фарерских островов со счетом 1:2.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Сердар Гюрлер (Турция).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Эдмундссон (Фарерские острова).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Озан Кабак (Турция).
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Источник MEGOGO
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