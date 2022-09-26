Лига наций
25.09.2022, FT 2 : 1
Лига наций26 сентября 2022, 05:00 |
181
0
Фарерские острова – Турция – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
26 сентября 2022, 05:00 |
181
0
В поединке заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Турции на выезде проиграла национальной команде Фарерских островов со счетом 1:2.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Сердар Гюрлер (Турция).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Эдмундссон (Фарерские острова).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Озан Кабак (Турция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 сентября 2022, 09:36 3
Легендарный американец занес себе в актив очередной бой
Футбол | 26 сентября 2022, 01:30 0
Сине-желтым в матче против Шотландии 27 сентября нужна только победа
Футбол | 25.09.2022, 21:54
Баскетбол | 26.09.2022, 04:20
Война | 25.09.2022, 22:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2022, 06:50
24.09.2022, 07:40 3
24.09.2022, 23:40 10
24.09.2022, 10:25 7
24.09.2022, 08:55 2
25.09.2022, 01:58
25.09.2022, 00:55 2
25.09.2022, 01:40 7