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Лига наций
Молдова
25.09.2022, FT 2 : 0
Лихтенштейн
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Лига наций
25 сентября 2022, 18:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 19:15
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Латвия повысилась в классе в Лиге наций. Молдове немного не повезло

В 6-м туре Андорра и Латвия сыграли вничью, а Молдова обыграла Лихтенштейн

25 сентября 2022, 18:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 19:15
326
0
Латвия повысилась в классе в Лиге наций. Молдове немного не повезло
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Латвии

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций в группе D1 Лиги наций.

В матче между Андоррой и Латвией зафиксирована ничья (1:1). На 50-й минуте отличился Владислав Гутковскис, а Андорра сравняла счет на последних минутах.

В Кишиневе сборная Молдовы нанесла поражение Лихтенштейну со счетом 2:0 за счет дубля, который оформил Виктор Стина в компенсированное время.

Сборная Латвии с 13 очками выиграла групповой раунд и повысилась в классе в лигу С. А команде Молдовы немного не повезло. Набрав столько же очков (13), она имеет хуже показатели в личных встречах. Другую группу выиграла команда Эстонии.

Лига наций

Группа D1. 6-й тур. 25 сентября

16:00. Андорра – Латвия – 1:1

Голы: Росас, 88 – Гутковскис, 50

16:00. Молдова – Лихтейнштейн – 2:0

Голы: Стина, 90+2, 90+5

Турнирные таблицы Лиги D

Андорра – Латвия – 1:1

Молдова – Лихтейнштейн – 2:0

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Стинэ (Молдова).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Стинэ (Молдова).
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Источник Sport.ua
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