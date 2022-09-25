Латвия повысилась в классе в Лиге наций. Молдове немного не повезло

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций в группе D1 Лиги наций.

В матче между Андоррой и Латвией зафиксирована ничья (1:1). На 50-й минуте отличился Владислав Гутковскис, а Андорра сравняла счет на последних минутах.

В Кишиневе сборная Молдовы нанесла поражение Лихтенштейну со счетом 2:0 за счет дубля, который оформил Виктор Стина в компенсированное время.

Сборная Латвии с 13 очками выиграла групповой раунд и повысилась в классе в лигу С. А команде Молдовы немного не повезло. Набрав столько же очков (13), она имеет хуже показатели в личных встречах. Другую группу выиграла команда Эстонии.

Лига наций

Группа D1. 6-й тур. 25 сентября

16:00. Андорра – Латвия – 1:1

Голы: Росас, 88 – Гутковскис, 50

16:00. Молдова – Лихтейнштейн – 2:0

Голы: Стина, 90+2, 90+5

Турнирные таблицы Лиги D

Андорра – Латвия – 1:1

Молдова – Лихтейнштейн – 2:0