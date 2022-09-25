Латвия повысилась в классе в Лиге наций. Молдове немного не повезло
В 6-м туре Андорра и Латвия сыграли вничью, а Молдова обыграла Лихтенштейн
Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций в группе D1 Лиги наций.
В матче между Андоррой и Латвией зафиксирована ничья (1:1). На 50-й минуте отличился Владислав Гутковскис, а Андорра сравняла счет на последних минутах.
В Кишиневе сборная Молдовы нанесла поражение Лихтенштейну со счетом 2:0 за счет дубля, который оформил Виктор Стина в компенсированное время.
Сборная Латвии с 13 очками выиграла групповой раунд и повысилась в классе в лигу С. А команде Молдовы немного не повезло. Набрав столько же очков (13), она имеет хуже показатели в личных встречах. Другую группу выиграла команда Эстонии.
Лига наций
Группа D1. 6-й тур. 25 сентября
16:00. Андорра – Латвия – 1:1
Голы: Росас, 88 – Гутковскис, 50
16:00. Молдова – Лихтейнштейн – 2:0
Голы: Стина, 90+2, 90+5
Турнирные таблицы Лиги D
Андорра – Латвия – 1:1
Молдова – Лихтейнштейн – 2:0
События матча
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