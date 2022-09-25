Нидерланды взяли верх над Бельгией и выиграли группу. Уэльс вылетел
В последнем туре Польша обыграла Уэльс и сохранила прописку в элите
Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A4 Лиги наций.
Нидерланды взяли верх над Бельгией (1:0) и выиграли группу, получив путевку в финал четырех.
В последнем туре Польша обыграла Уэльс (1:0) и сохранила прописку в элите. А вот Уэльс, участник ЧМ-2022, вылетел из Лиги A.
Лига наций
Группа A1. 6-й тур. 25 сентября
Нидерланды – Бельгия – 1:0
Гол: Ван Дейк, 73.
Уэльс – Польща – 0:1
Гол: Свидерски, 58.
Турнирная таблица
ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 73 мин.
Нидерланды – Бельгия – 1:0
События матча
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