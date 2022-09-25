Нидерланды взяли верх над Бельгией и выиграли группу. Уэльс вылетел

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A4 Лиги наций.

Нидерланды взяли верх над Бельгией (1:0) и выиграли группу, получив путевку в финал четырех.

В последнем туре Польша обыграла Уэльс (1:0) и сохранила прописку в элите. А вот Уэльс, участник ЧМ-2022, вылетел из Лиги A.

Лига наций

Группа A1. 6-й тур. 25 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:0

Гол: Ван Дейк, 73.

Уэльс – Польща – 0:1

Гол: Свидерски, 58.

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 73 мин.

Нидерланды – Бельгия – 1:0