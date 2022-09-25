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Лига наций
Уэльс
25.09.2022, FT 0 : 1
Польша
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Лига наций
25 сентября 2022, 23:55 | Обновлено 26 сентября 2022, 00:40
261
0

Нидерланды взяли верх над Бельгией и выиграли группу. Уэльс вылетел

В последнем туре Польша обыграла Уэльс и сохранила прописку в элите

25 сентября 2022, 23:55 | Обновлено 26 сентября 2022, 00:40
261
0
Нидерланды взяли верх над Бельгией и выиграли группу. Уэльс вылетел
Getty Images/Global Images Ukraine

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A4 Лиги наций.

Нидерланды взяли верх над Бельгией (1:0) и выиграли группу, получив путевку в финал четырех.

В последнем туре Польша обыграла Уэльс (1:0) и сохранила прописку в элите. А вот Уэльс, участник ЧМ-2022, вылетел из Лиги A.

Лига наций

Группа A1. 6-й тур. 25 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:0

Гол: Ван Дейк, 73.

Уэльс – Польща – 0:1

Гол: Свидерски, 58.

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 73 мин.

Нидерланды – Бельгия – 1:0

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
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Источник Sport.ua
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