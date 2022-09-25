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Лига наций
Нидерланды
25.09.2022 21:45 - : -
Бельгия
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Лига наций
25 сентября 2022, 14:50 |
216
0

Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Решающий поединок в борьбе за первое место

25 сентября 2022, 14:50 |
216
0
Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе А4 Лиги наций борьба будет завершаться матчем двух лидеров и записных фаворитов группы – Нидерланды примут Бельгию. Матч географических соседей пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме.

Нидерланды

Сборная Нидерландов уже практически обеспечила себе первое место в группе и выход в полуфинал Лиги наций. После пяти туров на счету подопечных Луи Ван Гаала 13 очков из 15 возможных. Очки были потеряны только в домашнем поединке против Польши в третьем туре – ничья 2:2.

А 22 сентября в пятом туре Нилерланды со второй попытки таки обыграли поляков – со счетом 2:0 на выезде. Голы на счету Коди Гакпо и Стивена Бергвейна.

Предстоящего соперника, Бельгию, голландцы разгромили на выезде 4:1 еще в первом туре. Именно этот факт делает Нидерланды безоговорочным фаворитом группы перед заключительным туром: Бельгии обязательно нужно побеждать на выезде, при чем делать это с крупным счетом. Сценарий, в который верится откровенно мало.

Бельгия

Шансы сборной Бельгии в последнем туре обойти Нидерланды в турнирной таблице группы А4, как уже было сказано выше, выглядят призрачными. Тем более, что и состав у команды Роберто Мартинеса не оптимальный – отсутствует ключевой форвард команды Ромелу Лукаку, который еще не до конца восстановился после повреждения мышц бедра.

Тем не менее, сказать, что у сборной Бельгии сейчас какой-то кризис, тоже нельзя. Поражение 1:4 от Нидерландов в первом туре было разовым случаем, и после этого повторять такие осечки команда Роберто Мартинеса себе не позволяла. В предыдущем, пятом туре 22 сентября был обыгран Уэльс со счетом 2:1. Голы забивали Кевин Де Брюйне и Миши Батшуайи, который с задачей подменить травмированного Лукаку справляется более чем достойно.

История встреч

За всю историю Нидерланды и Бельгия провели между собой 128 матчей. Очень много, но львиная доля из них – товарищеские. На счету Нидерландов 56 побед, у Бельгии – 41. Еще 31 матч завершился вничью. Разница голов – 284:221 в пользу Нидерландов.

Прогноз на противостояние

Шансы обеих команд в предстоящем матче букмекеры оценивают как практически равные. Мы считаем, что вероятность ничьи (коэффициент 3,65) в этом матче довольно высока.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Пасвер – Аке, Ван Дейк, Де Лигт – Блинд, Де Йонг, Копмейнерс, Дюмфрис – Гакпо – Депай, Бергвейн

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Алдервейрелд, Дебаст – Карраско, Витсель, Тилеманс, Менье – Де Брюйне, Э. Азар, Батшуайи

25 сентября, воскресенье

Нидерланды — Бельгия
Амстердам. «Йохан Кройфф Арена». 21:45
ТВ-трансляция — MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник Sport.ua
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