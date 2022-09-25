Лига наций25 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:55
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Нидерланды – Бельгия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 25 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 6-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:55
542
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Вечером 25 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляцию поединков 6-го тура.
Лига наций A
- 21:45 Австрия – Хорватия
- 21:45 Дания – Франция
- 21:45 Нидерланды – Бельгия
- 21:45 Уэльс – Польша
Лига наций C
- 19:00 Азербайджан – Казахстан – 3:0
- 19:00 Словакия – Беларусь – 1:1
- 21:45 Люксембург – Литва
- 21:45 Фарерские острова – Турция
Лига наций D
- 16:00 Андорра – Латвия – 1:1
- 16:00 Молдова – Лихтенштейн – 2:0
21:45 Австрия – Хорватия
21:45 Дания – Франция
21:45 Нидерланды – Бельгия
21:45 Уэльс – Польша
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
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