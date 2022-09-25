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Лига наций
25 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:55
542
0

Нидерланды – Бельгия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 6-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:55
542
0
Нидерланды – Бельгия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Вечером 25 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляцию поединков 6-го тура.

Лига наций A

  • 21:45 Австрия – Хорватия
  • 21:45 Дания – Франция
  • 21:45 Нидерланды – Бельгия
  • 21:45 Уэльс – Польша

Лига наций C

  • 19:00 Азербайджан – Казахстан – 3:0
  • 19:00 Словакия – Беларусь – 1:1
  • 21:45 Люксембург – Литва
  • 21:45 Фарерские острова – Турция

Лига наций D

  • 16:00 Андорра – Латвия – 1:1
  • 16:00 Молдова – Лихтенштейн – 2:0

21:45 Австрия – Хорватия

21:45 Дания – Франция

21:45 Нидерланды – Бельгия

21:45 Уэльс – Польша

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Дания).
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Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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Источник Sport.ua
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