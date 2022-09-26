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Нидерланды
25.09.2022, FT 1 : 0
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Лига наций
26 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:19
19
0

Нидерланды – Бельгия – 1:0. Победный мяч ван Дейка. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

26 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:19
19
0
Нидерланды – Бельгия – 1:0. Победный мяч ван Дейка. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A4 Лиги наций.

Нидерланды взяли верх над Бельгией (1:0) и выиграли группу, получив путевку в финал четырех.

Лига наций

Группа A1. 6-й тур. 25 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:0

Гол: Ван Дейк, 73.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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