Лига наций
25.09.2022, FT 1 : 0
Лига наций26 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:19
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0
Нидерланды – Бельгия – 1:0. Победный мяч ван Дейка. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
26 сентября 2022, 01:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:19
19
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25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A4 Лиги наций.
Нидерланды взяли верх над Бельгией (1:0) и выиграли группу, получив путевку в финал четырех.
Лига наций
Группа A1. 6-й тур. 25 сентября
Нидерланды – Бельгия – 1:0
Гол: Ван Дейк, 73.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 73 мин.
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
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