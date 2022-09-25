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25 сентября 2022, 23:39 | Обновлено 25 сентября 2022, 23:51
360
0

Хорватия вышла в финал четырех. Франция проиграла Дании, но избежала вылета

По итогам группового раунда Австрия понизилась в классе, выбыв в Лигу B

25 сентября 2022, 23:39 | Обновлено 25 сентября 2022, 23:51
360
0
Хорватия вышла в финал четырех. Франция проиграла Дании, но избежала вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

Cегодня, 25 сентября, состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A1 Лиги наций.

Хорватия победила Австрию (3:1), выиграла группу с 13 очками и вышла в финал четырех Лиги наций.

Франция проиграла Дании (0:2), но избежала вылета, набрав лишь на очко больше Австрии (5 против 4).

По итогам группового раунда Австрия понизилась в классе, выбыв в Лигу B.

Лига наций

Группа A1. 6-й тур. 25 сентября

Австрия – Хорватия – 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72.

Дания – Франция – 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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