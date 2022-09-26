Лига наций26 сентября 2022, 02:28 | Обновлено 26 сентября 2022, 02:50
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Австрия – Хорватия – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
26 сентября 2022, 02:28 | Обновлено 26 сентября 2022, 02:50
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В матче заключительного тура группового раунда Лини наций сборная Хорватии на выезде обыграла национальную команду Австрии со счетом 3:1.
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Ловрен (Хорватия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайя (Хорватия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
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