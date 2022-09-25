В воскресенье, 25 сентября, в Вене на поле арены «Эрнст Хаппель Штадион», вместимостью 50 865 зрителей, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА в группе 1 Дивизиона А, в котором сборная Австрии примет сборную Хорватии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Подопечные немца Ральфа Рангника плетутся в хвосте таблицы группы 1 Дивизиона А Лиги наций. У них после 5 матчей имеется 4 очка – 1 победа, 1 ничья, 3 поражения .

В стартовой игре розыгрыша австрийца преподнесли сенсацию, сумев на выезде разгромить команду Хорватии со счетом 3:0. Однако в следующей игре уже в родных стенах они не нашли управу на команду Дании и проиграли – 1:2. Зато в 3-м туре сборная Австрии порадовала своих поклонников домашней ничьей 1:1 с действующими чемпионами мира – французами.

А вот далее у парней Рангника продолжения не последовало – в двух своих крайних поединках они проиграли: вначале их на своем поле огорчили датчане (0:2), а затем также дома обыграли французы (вновь 0:2).

Хорватия

Команда Златко Далича держит курс на победу в группе, являясь на сегодня ее единоличным лидером. В 5 матчах «клетчатые» набрали 10 очков – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Они на 1 балл опережают Данию, и на пять – команду Франции, которая уже выше третьего места не поднимется.

Как уже отмечалось, Хорватия взяла в турнире провальный старт, проиграв в 1-м туре дома Австрии со счетом 0:3. Остались балканцы без победы и в следующем матче, сыграв дома вничью 1:1 с Францией. Зато затем подопечные Далича выдали серию из трех побед: обыграли в гостях Данию и Францию (по 1:0), а после этого справились с теми же датчанами в родных стенах (2:1).

Ориентировочные составы

Австрия: Пенц – Триммель, Лайнгарт, Данзо, Вобер, Забитцер, Шлягер, Зайвальд, Баумгартнер, Онисиво, Грегорич.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Майер, Оршич, Крамарич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция — П2 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

25 сентября, воскресенье