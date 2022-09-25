Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия - Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Австрия
25.09.2022 21:45 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
25 сентября 2022, 07:00 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:07
118
0

Австрия - Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Победа принесет хорватам путевку в плей-офф

25 сентября 2022, 07:00 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:07
118
0
Австрия - Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
УЕФА

В воскресенье, 25 сентября, в Вене на поле арены «Эрнст Хаппель Штадион», вместимостью 50 865 зрителей, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА в группе 1 Дивизиона А, в котором сборная Австрии примет сборную Хорватии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Подопечные немца Ральфа Рангника плетутся в хвосте таблицы группы 1 Дивизиона А Лиги наций. У них после 5 матчей имеется 4 очка – 1 победа, 1 ничья, 3 поражения .

В стартовой игре розыгрыша австрийца преподнесли сенсацию, сумев на выезде разгромить команду Хорватии со счетом 3:0. Однако в следующей игре уже в родных стенах они не нашли управу на команду Дании и проиграли – 1:2. Зато в 3-м туре сборная Австрии порадовала своих поклонников домашней ничьей 1:1 с действующими чемпионами мира – французами.

А вот далее у парней Рангника продолжения не последовало – в двух своих крайних поединках они проиграли: вначале их на своем поле огорчили датчане (0:2), а затем также дома обыграли французы (вновь 0:2).

Хорватия

Команда Златко Далича держит курс на победу в группе, являясь на сегодня ее единоличным лидером. В 5 матчах «клетчатые» набрали 10 очков – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Они на 1 балл опережают Данию, и на пять – команду Франции, которая уже выше третьего места не поднимется.

Как уже отмечалось, Хорватия взяла в турнире провальный старт, проиграв в 1-м туре дома Австрии со счетом 0:3. Остались балканцы без победы и в следующем матче, сыграв дома вничью 1:1 с Францией. Зато затем подопечные Далича выдали серию из трех побед: обыграли в гостях Данию и Францию (по 1:0), а после этого справились с теми же датчанами в родных стенах (2:1).

Ориентировочные составы

Австрия: Пенц – Триммель, Лайнгарт, Данзо, Вобер, Забитцер, Шлягер, Зайвальд, Баумгартнер, Онисиво, Грегорич.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Майер, Оршич, Крамарич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция — П2 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

25 сентября, воскресенье

Австрия — Хорватия
Вена. «Эрнст Хаппель Штадион». 21:45
ТВ-трансляция — MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Испания прервала историческую серию матчей
Дания - Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Северная Ирландия – Косово – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор
прогнозы Лига наций сборная Хорватии по футболу сборная Австрии по футболу Австрия - Хорватия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Футбол | 24 сентября 2022, 20:45 11
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября

С трудом обыграли Кыргызстан

Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Футбол | 24 сентября 2022, 23:40 6
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа

Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й мин

Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»
Футбол | 25.09.2022, 05:00
Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»
Фернанду САНТУШ: «Сыграли не идеально, но очень грамотно»
Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Футбол | 25.09.2022, 02:45
Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Сатисфакция за разгром от шотландцев получилась сверхубедительной
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Футбол | 24.09.2022, 17:53
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
23.09.2022, 10:57
Бокс
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
23.09.2022, 12:20
Бокс
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
24.09.2022, 08:55 1
Футбол
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
23.09.2022, 16:22
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
24.09.2022, 18:37 14
Футбол
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
24.09.2022, 09:20
Биатлон
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
Даже в ринг не вышел. Шакур Стивенсон потерял свои титулы
23.09.2022, 19:27
Бокс
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
24.09.2022, 18:12 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности