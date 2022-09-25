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Англия
25 сентября 2022, 10:39 | Обновлено 25 сентября 2022, 10:51
649
0

Мудрика зимой может подписать Брайтон

Украинца хотят видеть в АПЛ

25 сентября 2022, 10:39 | Обновлено 25 сентября 2022, 10:51
649
0
Мудрика зимой может подписать Брайтон
ФК Шахтер Донецк

Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который ранее работал с 21-летним Михаилом Мудриком в донецком «Шахтере», заинтересован в переходе украинского полузащитника. Сообщается, что «чайки» намерены заняться трансфером игрока в ближайшее зимнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить от продажи Мудрика более 50 миллионов евро.

Также известно, что Михаил Мудрик находится на карандаше сразу у нескольких клубов АПЛ – «Ньюкасла», «Эвертона», «Арсенала», «Брентфорда».

Нынешний контракт «Шахтера» с Мудриком действует до 2026 года.

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Брайтон Михаил Мудрик Шахтер Донецк
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Источник Daily Express
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