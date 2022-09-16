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16 сентября 2022, 05:50 |
425
0

Динамо проиграло АЕКу, Днепр-1 переиграл Аполлон, Федерер завершает карьеру

Главные новости за 15 сентября на Sport.ua

16 сентября 2022, 05:50 |
425
0
Динамо проиграло АЕКу, Днепр-1 переиграл Аполлон, Федерер завершает карьеру
ФК Динамо Киев

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 сентября.

1. На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок. Судьбу матча решил удар со штрафного.

2. Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон. Борьба в группе только начинается.

3. Динамо представило новую игровую форму. Киевский клуб продолжает сотрудничать с New Balance.

4. Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри. Поединок планируется на 2023 год.

5. Шапаренко перенес операцию. В Динамо рассказали о восстановлении хавбека. Игрок поможет команде только во второй половине сезона.

6. Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце. Легендарный теннисист опубликовал прощальную аудиозапись в своем Twitter.

7. Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону. Будут ли санкции по отношению к шотландскому клубу?

8. xG: Селтик наиграл на два гола в ворота Шахтера. «Горняки» же могли и вовсе не забить ни одного мяча.

9. ОФИЦИАЛЬНО. В сезоне УХЛ сыграют 6 команд, матчи пройдут в трех городах. Старт запланирован на 6 октября.

10. ВИДЕО. Ярмоленко отличился ассистом в матче с Аль-Джазирой. Андрей помог своей команде сравнять счет.

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Источник Sport.ua
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