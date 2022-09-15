Лига чемпионов15 сентября 2022, 11:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 11:28
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xG: Селтик наиграл на два гола в ворота Шахтера
«Горняки» же могли и вовсе не забить ни одного мяча
15 сентября 2022, 11:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 11:28
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В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 1:1.
Любопытно, что у «кельтов» оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG). Они в этом показателе наиграли сразу на два гола (2,01 xG)
«Горняки» же могли и вовсе не забить ни одного мяча (0,53 xG). Однако, как говорится, счет на табло.
После двух туров донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, имея в активе четыре очка.
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