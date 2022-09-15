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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 11:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 11:28
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0

xG: Селтик наиграл на два гола в ворота Шахтера

«Горняки» же могли и вовсе не забить ни одного мяча

15 сентября 2022, 11:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 11:28
80
0
xG: Селтик наиграл на два гола в ворота Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 1:1.

Любопытно, что у «кельтов» оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG). Они в этом показателе наиграли сразу на два гола (2,01 xG)

«Горняки» же могли и вовсе не забить ни одного мяча (0,53 xG). Однако, как говорится, счет на табло.

После двух туров донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, имея в активе четыре очка.

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показатель xG Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Шахтер - Селтик
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Источник Wyscout
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