xG: Селтик наиграл на два гола в ворота Шахтера

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 1:1.

Любопытно, что у «кельтов» оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG). Они в этом показателе наиграли сразу на два гола (2,01 xG)

«Горняки» же могли и вовсе не забить ни одного мяча (0,53 xG). Однако, как говорится, счет на табло.

После двух туров донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, имея в активе четыре очка.