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Украина. Премьер лига
15 сентября 2022, 09:17 | Обновлено 15 сентября 2022, 09:20
1114
5

Динамо представило новую игровую форму

Киевский клуб продолжает сотрудничать с New Balance

15 сентября 2022, 09:17 | Обновлено 15 сентября 2022, 09:20
1114
5
Динамо представило новую игровую форму
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» совместно с New Balance, с которым столичный клуб сотрудничает уже 5 лет подряд, представили новые домашний, выездной и третий комплекты формы на сезон 2022/23.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины, логотип New Balance и надпись FCDK на обратной стороне.

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Третий комплект формы выполнен в национальных цветах и ​​включает шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины и логотип New Balance.

Новый волнистый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий комплект в желтом.

Напомним, ранее Йожеф Сабо назвал главную причину последних неудач киевского «Динамо».

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Ivan Vismutenko
У Райо Вальекано была круче когда на чёрной футболке проходила наискосок радуга
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+1
GloryUkraine
Тепер під цю форму треба знайти свою гру.
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0
nick07
це вже який раз за останні 10 років? 
То може справа не в малюнку на формі? 
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0
Умник
Просто супер.
Лобан был бы жив заценил бы
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0
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