Динамо представило новую игровую форму

Киевское «Динамо» совместно с New Balance, с которым столичный клуб сотрудничает уже 5 лет подряд, представили новые домашний, выездной и третий комплекты формы на сезон 2022/23.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины, логотип New Balance и надпись FCDK на обратной стороне.

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Третий комплект формы выполнен в национальных цветах и ​​включает шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины и логотип New Balance.

Новый волнистый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий комплект в желтом.

Напомним, ранее Йожеф Сабо назвал главную причину последних неудач киевского «Динамо».