Динамо представило новую игровую форму
Киевский клуб продолжает сотрудничать с New Balance
Киевское «Динамо» совместно с New Balance, с которым столичный клуб сотрудничает уже 5 лет подряд, представили новые домашний, выездной и третий комплекты формы на сезон 2022/23.
Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины, логотип New Balance и надпись FCDK на обратной стороне.
Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Третий комплект формы выполнен в национальных цветах и включает шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины и логотип New Balance.
Новый волнистый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий комплект в желтом.
Напомним, ранее Йожеф Сабо назвал главную причину последних неудач киевского «Динамо».
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