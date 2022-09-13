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  4. Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 20:33 |
1902
2

Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо

Специалист считает, что команда истощена

13 сентября 2022, 20:33 |
1902
2
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо назвал причины последних неудач киевского «Динамо».

«В чем преимущество «Шахтера» и причина его успехов на старте сезона? «Горнякам» не пришлось проходить квалификацию Лиги чемпионов, в отличие от «Динамо». Йовичевич спокойно готовил команду к чемпионату Украины и еврокубку. К тому же, в «Шахтер» влита свежая кровь – пришел целый ряд хороших футболистов, те же Тейлор, Михайличенко, Зубков, Швед, Петряк. Поможет «горнякам» вскоре и Тотовицкий. Отсюда и результат матча с «РБ Лейпциг», и хорошая перспектива в поединке с «Селтиком».

Что касается «Динамо», то оно истощено – физически и психологически. Играют одни и те же. У киевлян наблюдается ощутимый спад и когда они из него выйдут, неизвестно. К тому же травмы преследуют «бело-синих». Трудно будет даже против кипрского АЕКа, – отметил Сабо.

Отметим, что в этом сезоне «Динамо» обновило антирекорд по количеству поражений подряд.

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Источник Footboom
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veter
Психологически 
видать игроки устали от постоянной заточки на противостояние именно с Шахтёром
имхо конечно
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0
alekos59
Дк рано форсував форму, а  бенфiку важко пройти любому. Потiм яму. Без нападника який футбол. Монако гроши витратив на себе коханого  !!!
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