Динамо обновило антирекорд по количеству поражений подряд

«Динамо» впервые за время независимости Украины проиграло в пяти официальных матчах подряд.

Дважды киевляне проиграли в раунде плей-офф Лиги чемпионов португальской «Бенфике», еще дважды в УПЛ, а также не смогли удержать ничью в матче группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче».

Пять последних официальных матчей «Динамо»:

17.08. «Динамо» – «Бенфика» – 0:2

23.08. «Бенфика» – «Динамо» – 3:0

28.08. «Динамо» – «Днепр-1» – 0:3

03.09. «Заря» – «Динамо» – 3:2

08.09. «Фенербахче» – «Динамо» – 2:1

До начала сезона 2022/23 самым плохим для «Динамо» был показатель из трех поражений подряд во всех турнирах. Во времена независимости Украины у киевлян это случалось в сезонах 2012/13 и 2016/17.