Динамо обновило антирекорд по количеству поражений подряд
Киевляне проиграли пять последних официальных матчей
«Динамо» впервые за время независимости Украины проиграло в пяти официальных матчах подряд.
Дважды киевляне проиграли в раунде плей-офф Лиги чемпионов португальской «Бенфике», еще дважды в УПЛ, а также не смогли удержать ничью в матче группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче».
Пять последних официальных матчей «Динамо»:
17.08. «Динамо» – «Бенфика» – 0:2
23.08. «Бенфика» – «Динамо» – 3:0
28.08. «Динамо» – «Днепр-1» – 0:3
03.09. «Заря» – «Динамо» – 3:2
08.09. «Фенербахче» – «Динамо» – 2:1
До начала сезона 2022/23 самым плохим для «Динамо» был показатель из трех поражений подряд во всех турнирах. Во времена независимости Украины у киевлян это случалось в сезонах 2012/13 и 2016/17.
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