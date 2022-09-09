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Лига Европы
09 сентября 2022, 11:46 |
910
0

Динамо обновило антирекорд по количеству поражений подряд

Киевляне проиграли пять последних официальных матчей

09 сентября 2022, 11:46 |
910
0
Динамо обновило антирекорд по количеству поражений подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» впервые за время независимости Украины проиграло в пяти официальных матчах подряд.

Дважды киевляне проиграли в раунде плей-офф Лиги чемпионов португальской «Бенфике», еще дважды в УПЛ, а также не смогли удержать ничью в матче группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче».

Пять последних официальных матчей «Динамо»:

17.08. «Динамо» – «Бенфика» – 0:2
23.08. «Бенфика» – «Динамо» – 3:0
28.08. «Динамо» – «Днепр-1» – 0:3
03.09. «Заря» – «Динамо» – 3:2
08.09. «Фенербахче» – «Динамо» – 2:1

До начала сезона 2022/23 самым плохим для «Динамо» был показатель из трех поражений подряд во всех турнирах. Во времена независимости Украины у киевлян это случалось в сезонах 2012/13 и 2016/17.

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Динамо Киев Фенербахче Заря Луганск Днепр-1 Бенфика Лига чемпионов Лига Европы антирекорд Украинская Премьер-лига
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Источник Суспильне спорт
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