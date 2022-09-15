ВИДЕО. Ярмоленко отличился ассистом в матче с Аль-Джазирой

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко отличился ассистом в матче 3-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Джазиры» (1:1 после первого тайма).

При счете 0:1 украинский вингер точно подал с углового, а Коджо Лаба из Того поразил ворота соперников.

Это третье результативное действие Ярмоленко в текущем чемпионате ОАЭ. Во втором туре он забил гол и отдал результативную передачу.