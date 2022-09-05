Наши за границей. Первый гол Яремчука, бисиклета Безуса, шедевр Коноплянки

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Настоящую голевую феерию устроили украинцы в Европе. Форвард «Брюгге» Роман Яремчук отличился дебютным голом в своем первом матче за новый клуб. Украинский бомбардир появился во втором тайме матча с «Серкль Брюгге» (4:0) и на 83-й минуте игры отправил мяч в сетку ворот соперника. Напомним, что украинец начал сезон в португальской «Бенфике», но в конце августа за 20 миллионов евро перешел в состав «Брюгге».

Дебютный гол за кипрскую «Омонию» оформил экс-одноклубник Яремчука Роман Безус. В матче 2-го тура против обидчика «Днепра-1» АЕКа (3:2) украинец забил фантастический гол бисеклетой и отдал результативную передачу.

Наконец-то прервал свою безголевую серию самый звездный украинец Экстраклассы Евгений Коноплянка. Свой дебютный гол за «Краковию» 32-летний вингер забил в матче 1/32 Кубка Польши. А спустя несколько дней Евгений отличился и в матче чемпионата. Украинец положил красивый гол ударом со штрафного в игре с «Ракувом» (3:0), забив во втором матче кряду.

Центральный защитник «Славии» Тарас Качараба помог своей команде разгромить «Теплице» (6:0). На 60-й минуте матча украинец точным ударом головой отправил гол в ворота соперника. Этот гол стал первым для Тараса в текущем сезоне.

Поддержал голевую серию земляков игрок «Академии Пушкаша» Артем Фаворов. Украинский хавбек появился на поле на 74-й минуте матча с «Мезёкёвешдом», а уже спустя три минуты праздновал взятие ворот соперника. Этот гол стал единственным в поединке и принес победу «Академии Пушкаша».

Также стоит выделить дебют Андрея Ярмоленко за эмиратский клуб «Аль-Айн». Команда Сергея Реброва сыграла вничью в первом туре чемпионата ОАЭ с «Аджманом» (1:1). Украинский вингер провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился.

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в основе в центральном матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Украинец отыграл 74 минуты, после чего был заменен. МЮ нанес первое поражение «Арсеналу» (3:1), а Зинченко получил наихудшую оценку в команде.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».