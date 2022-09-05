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05 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:24
962
0

Наши за границей. Первый гол Яремчука, бисиклета Безуса, шедевр Коноплянки

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

05 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:24
962
0
Наши за границей. Первый гол Яремчука, бисиклета Безуса, шедевр Коноплянки
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Настоящую голевую феерию устроили украинцы в Европе. Форвард «Брюгге» Роман Яремчук отличился дебютным голом в своем первом матче за новый клуб. Украинский бомбардир появился во втором тайме матча с «Серкль Брюгге» (4:0) и на 83-й минуте игры отправил мяч в сетку ворот соперника. Напомним, что украинец начал сезон в португальской «Бенфике», но в конце августа за 20 миллионов евро перешел в состав «Брюгге».

Дебютный гол за кипрскую «Омонию» оформил экс-одноклубник Яремчука Роман Безус. В матче 2-го тура против обидчика «Днепра-1» АЕКа (3:2) украинец забил фантастический гол бисеклетой и отдал результативную передачу.

Наконец-то прервал свою безголевую серию самый звездный украинец Экстраклассы Евгений Коноплянка. Свой дебютный гол за «Краковию» 32-летний вингер забил в матче 1/32 Кубка Польши. А спустя несколько дней Евгений отличился и в матче чемпионата. Украинец положил красивый гол ударом со штрафного в игре с «Ракувом» (3:0), забив во втором матче кряду.

Центральный защитник «Славии» Тарас Качараба помог своей команде разгромить «Теплице» (6:0). На 60-й минуте матча украинец точным ударом головой отправил гол в ворота соперника. Этот гол стал первым для Тараса в текущем сезоне.

Поддержал голевую серию земляков игрок «Академии Пушкаша» Артем Фаворов. Украинский хавбек появился на поле на 74-й минуте матча с «Мезёкёвешдом», а уже спустя три минуты праздновал взятие ворот соперника. Этот гол стал единственным в поединке и принес победу «Академии Пушкаша».

Также стоит выделить дебют Андрея Ярмоленко за эмиратский клуб «Аль-Айн». Команда Сергея Реброва сыграла вничью в первом туре чемпионата ОАЭ с «Аджманом» (1:1). Украинский вингер провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился.

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в основе в центральном матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Украинец отыграл 74 минуты, после чего был заменен. МЮ нанес первое поражение «Арсеналу» (3:1), а Зинченко получил наихудшую оценку в команде.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

25 млн евро

Арсенал

5 тур (31.08) Арсенал – Астон Вилла – 2:1

(не попал в заявку на матч)

6 тур (04.09) Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:1

(сыграл 74 мин)

Ч: 4 (0+1)

В: 4 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

5 тур (30.08) Лидс – Эвертон – 1:1

(сыграл весь матч)

6 тур (03.09) Эвертон – Ливерпуль – 0:0

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)
Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

6 тур (26.08) Шарлеруа – Брюгге – 1:3

(не попал в заявку на матч, травма)

7 тур (02.09) Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Брюгге

29.08 перешел из Бенфики в Брюгге за 16 млн евро

7 тур (02.09) Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

(вышел на замену на 63 мин, 1 гол)

Ч: 1 (1+0)

В: 1 (1+0)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

200 тысяч евро

Зюльте-Варегем

6 тур (27.08) Серкль Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1

(сыграл весь матч)

7 тур (04.09) Зюльте-Варегем – Юнион – 1:3

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (1+0)

В: 7 (1+0)
Бельгия (Первая лига)

Валерий Дубко

центральный защитник

22.03.2001 (21 год)

300 тысяч евро

Дендер

3 тур (26.08) Дендер – Стандард – 0:1

(не попал в заявку на матч)

4 тур (04.09) Виртон – Дендер – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

2 тур (26.08) Ионикос – Левадиакос – 0:0

(сыграл весь матч)

3 тур (03.09) Олимпиакос – Ионикос – 3:1

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

2 тур (28.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х – 1:1

(не попал в заявку на матч, травма)

3 тур (03.09) Хапоэль Х – Бней-Сахнин – 1:2

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

3 тур (28.08) Эспаньол – Реал – 1:3

(провел весь матч в запасе)

4 тур (03.09) Реал – Бетис – 2:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Сегунда)

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

3 тур (27.08) Луго – Леганес – 1:0

(не попал в заявку на матч)

4 тур (04.09) Сарагоса – Луго – 1:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

3 тур (28.08) Верона – Аталанта – 0:1

(сыграл 66 мин)

4 тур (01.09) Аталанта – Торино – 3:1

(вышел на замену на 80 мин)

Ч: 4 (1+1)

В: 4 (1+1)

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

4 тур (31.08) Ювентус – Специя – 2:0

(сыграл 60 мин)

5 тур (04.09) Специя – Болонья – 2:2

(сыграл 64 мин)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
Кипр (Первый дивизион)

Роман Безус

атакующий хавбек

26.09.1990 (31 год)

1,5 млн евро

Омония

1 тур (29.08) Акритас – Омония – 1:0

(сыграл 66 мин)

2 тур (03.09) Омония – АЕК – 3:2

(сыграл 63 мин, 1 гол, 1 ассист)

Ч: 2 (1+1)

ЛЕ: 2 (0+0)

В: 4 (1+1)

Кристиан Биловар

центральный защитник

05.02.2001 (21 год)

200 тысяч евро

АЕЛ

2 тур (04.09) АЕЛ – Паралимни – 0:1

(не попал в заявку на матч)

3 тур (12.09) Олимпиакос – АЕЛ

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)
Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

4 тур (26.08) Фрайбург – Бохум – 1:0

(вышел на замену на 85 мин)

5 тур (03.09) Бохум – Вердер – 0:2

(вышел на замену на 89 мин)

Ч: 5 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 6 (0+0)
Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

20 тур (28.08) Гам-Кам – Хаугесунн – 1:0

(не попал в заявку на матч)

21 тур (04.09) Сарпсборг 08 – Гам-Кам – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 12 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (1+0)
Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

Кубок 1/32 (31.08) Калиш – Видзев – 9:8 (по пен)

(провел весь матч в запасе)

8 тур (04.09) Лех – Видзев – 2:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

Кубок 1/32 (01.09) Рух – Гурник – 0:1

(не попал в заявку на матч)

8 тур (05.09) Висла – Гурник

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирил Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

350 тысяч евро

Корона

Кубок 1/32 (30.08) Сталь – Корона – 9:10 (по пен)

(не попал в заявку на матч)

8 тур (04.09) Корона – Погонь – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (0+0)

В: 8 (0+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

1,2 млн евро

Краковия

Кубок 1/32 (31.08) ЛКС – Краковия – 1:3

(вышел на замену на 46 мин, 1 гол)

8 тур (03.09) Краковия – Ракув – 3:0

(сыграл 74 мин, 1 гол)

Ч: 3 (1+0)

К: 1 (1+0)

В: 4 (2+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

900 тысяч евро

Легия

Кубок 1/32 (30.08) Термалица – Легия – 2:3

(провел весь матч в запасе)

8 тур (02.09) Легия – Радомяк – 1:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 7 (0+0)

В: 7 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

800 тысяч евро

Лех

7 тур (28.08) Лех – Пяст – 1:0

(провел весь матч в запасе)

8 тур (04.09) Лех – Видзев – 2:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

7 тур (28.08) Шленск – Ракув – 1:4

(сыграл 71 мин, 1 гол)

8 тур (03.09) Краковия – Ракув – 3:0

(сыграл 76 мин)

Ч: 6 (1+0)

ЛК: 6 (3+1)

СК: 1 (0+0)

В: 13 (4+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

Кубок 1/32 (31.08) Рух – Шленск – 0:4

(не попал в заявку на матч)

8 тур (03.09) Сталь – Шленск – 2:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Португалия (Примейра)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

4 тур (28.08) Арока – Брага – 0:6

(сыграл весь матч, жк)

5 тур (04.09) Каса Пиа – Арока – 0:0

(вышел на замену на 87 мин)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

6 млн евро

Адана Демирспор

4 тур (27.08) Адана Демирспор – Умраниеспор – 1:0

(не попал в заявку на матч, дисквалификация)

5 тур (04.09) Хатайспор – Адана Демирспор – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

3 тур (28.08) Генчлербирлиги – Пендикспор – 1:2

(сыграл весь матч)

4 тур (02.09) Гезтепе – Генчлербирлиги – 0:0

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Александр Беляев

центральный хавбек

04.10.1999 (22 года)

200 тысяч евро

Генчлербирлиги

3 тур (28.08) Генчлербирлиги – Пендикспор – 1:2

(провел весь матч в запасе)

4 тур (02.09) Гезтепе – Генчлербирлиги – 0:0

(вышел на замену на 90+3 мин, жк)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Артем Кравец

центрфорвард

03.06.1989 (33 года)

250 тысяч евро

Сакарьяспор

3 тур (29.08) Сакарьяспор – Тузласпор – 2:0

(не попал в заявку на матч)

4 тур (04.09) Качиоренгюджю – Сакарьяспор – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

6 тур (30.08) Залаэгерсег – Дебрецен – 4:2

(провел весь матч в запасе)

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

6 тур (30.08) Залаэгерсег – Дебрецен – 4:2

(провел весь матч в запасе)

7 тур (02.09) Мезёкёвешд – Залаэгерсег – 0:5

(провел весь матч в запасе)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1

(сыграл 68 мин)

7 тур (03.09) Кечкемет – Пакш – 3:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1

(сыграл весь матч)

7 тур (03.09) Кечкемет – Пакш – 3:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3

(сыграл весь матч, жк)

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(сыграл 46 мин)

Ч: 7 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

В: 10 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3

(не попал в заявку на матч)

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3

(не попал в заявку на матч)

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3

(провел весь матч в запасе)

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 7 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3

(вышел на замену на 72 мин)

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(сыграл 46 мин, жк)

Ч: 7 (3+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 10 (3+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3

(провел весь матч в запасе)

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

В: 3 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

6 тур (30.08) Академия Пушкаша – Мезёкёвешд – 1:0

(не попал в заявку на матч)

7 тур (02.09) Мезёкёвешд – Залаэгерсег – 0:5

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

6 тур (30.08) Академия Пушкаша – Мезёкёвешд – 1:0

(вышел на замену на 74 мин, 1 гол)

7 тур (03.09) Вашаш – Академия Пушкаша – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (1+0)

В: 6 (1+0)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1

(провел весь матч в запасе)

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(вышел на замену на 86 мин)

Ч: 2 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 5 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1

(не попал в заявку на матч)

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 2 (0+1)

ЛК: 4 (0+1)

В: 6 (0+2)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1

(вышел на замену на 90+3 мин)

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

ЛК: 5 (0+0)

В: 10 (0+0)
Франция (Лига 2)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

6 тур (30.08) Бордо – Кевийи – 4:0

(не попал в заявку на матч)

7 тур (03.09) ФК Париж – Бордо – 1:3

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (1+0)

В: 6 (1+0)
Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

7 тур (26.08) Горица – Истра – 0:2

(сыграл весь матч)

8 тур (04.09) Истра – Локомотива – 1:2

(сыграл 74 мин)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

7 тур (28.08) Осиек – Хайдук – 2:1

(вышел на замену на 89 мин)

8 тур (03.09) Осиек – Шибеник – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

6 тур (31.08) Славия – Теплице – 6:0

(сыграл весь матч, 1 гол)

7 тур (04.09) Словацко – Славия – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (1+0)

ЛК: 2 (0+0)

В: 8 (1+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

6 тур (31.08) Сигма – Слован – 1:1

(сыграл 69 мин, кк)

7 тур (03.09) Слован – Виктория – 0:1

(не попал в заявку на матч, дисквалификация)

Ч: 6 (1+0)

В: 6 (1+0)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

6 тур (31.08) Сигма – Слован – 1:1

(сыграл 46 мин)

7 тур (03.09) Слован – Виктория – 0:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

6 тур (31.08) Варнсдорф – Пршибрам – 1:2

(сыграл 61 мин, жк)

7 тур (04.09) Славия Б – Варнсдорф – 3:2

(сыграл 59 мин)

Ч: 6 (2+0)

В: 6 (2+0)

Володимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

6 тур (31.08) Простеёв – Хрудим – 1:1

(сыграл весь матч, пропустил 1 мяч)

7 тур (04.09) Влашим – Простеёв – 6:1

(сыграл весь матч, пропустил 6 мячей)

Ч: 6 (-13)

В: 6 (-13)
Швейцария (Суперлига)

Богдан Вьюнник

центрфорвард

21.05.2002 (20 лет)

350 тысяч евро

Цюрих

6 тур (28.08) Цюрих – Базель – 2:4

(вышел на замену на 62 мин)

7 тур (03.09) Цюрих – Луггано – 1:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 2 (0+1)

ЛЕ: 2 (0+0)

В: 4 (0+1)
Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

Сент-Джонстон

5 тур (28.08) Хартс – Сент-Джонстон – 3:2

(провел весь матч в запасе)

6 тур (03.09) Сент-Джонстон – Сент-Миррен – 3:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

КЛ: 4 (0+0)

В: 5 (0+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Хиберниан

01.09 перешел в Хиберниан

6 тур (03.09) Хиберниан – Килмарнок – 1:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
ОАЭ (Про-лига)

Андрей Ярмоленко

правый вингер

23.10.1989 (32 года)

2,5 млн евро

Аль-Айн

1 тур (02.09) Аджман – Аль-Айн – 1:1

(сыграл весь матч)

2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
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