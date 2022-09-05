Наши за границей. Первый гол Яремчука, бисиклета Безуса, шедевр Коноплянки
Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах
На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.
Настоящую голевую феерию устроили украинцы в Европе. Форвард «Брюгге» Роман Яремчук отличился дебютным голом в своем первом матче за новый клуб. Украинский бомбардир появился во втором тайме матча с «Серкль Брюгге» (4:0) и на 83-й минуте игры отправил мяч в сетку ворот соперника. Напомним, что украинец начал сезон в португальской «Бенфике», но в конце августа за 20 миллионов евро перешел в состав «Брюгге».
😎 | Instant impact voor Roman Yaremchuk! 🔥 #CLUCER pic.twitter.com/qL9RNPvYbQ— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 2, 2022
Дебютный гол за кипрскую «Омонию» оформил экс-одноклубник Яремчука Роман Безус. В матче 2-го тура против обидчика «Днепра-1» АЕКа (3:2) украинец забил фантастический гол бисеклетой и отдал результативную передачу.
Наконец-то прервал свою безголевую серию самый звездный украинец Экстраклассы Евгений Коноплянка. Свой дебютный гол за «Краковию» 32-летний вингер забил в матче 1/32 Кубка Польши. А спустя несколько дней Евгений отличился и в матче чемпионата. Украинец положил красивый гол ударом со штрафного в игре с «Ракувом» (3:0), забив во втором матче кряду.
Центральный защитник «Славии» Тарас Качараба помог своей команде разгромить «Теплице» (6:0). На 60-й минуте матча украинец точным ударом головой отправил гол в ворота соперника. Этот гол стал первым для Тараса в текущем сезоне.
Поддержал голевую серию земляков игрок «Академии Пушкаша» Артем Фаворов. Украинский хавбек появился на поле на 74-й минуте матча с «Мезёкёвешдом», а уже спустя три минуты праздновал взятие ворот соперника. Этот гол стал единственным в поединке и принес победу «Академии Пушкаша».
Также стоит выделить дебют Андрея Ярмоленко за эмиратский клуб «Аль-Айн». Команда Сергея Реброва сыграла вничью в первом туре чемпионата ОАЭ с «Аджманом» (1:1). Украинский вингер провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился.
Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в основе в центральном матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Украинец отыграл 74 минуты, после чего был заменен. МЮ нанес первое поражение «Арсеналу» (3:1), а Зинченко получил наихудшую оценку в команде.
С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.
***
В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.
- Ч – Чемпионат
- К – Кубок
- СК – Суперкубок
- КЛ – Кубок лиги
- ЛЧ – Лига чемпионов
- ЛЕ – Лига Европы
- В – всего
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».
|
Футболист
|
Клуб
|
Последние матчи
|
Статистика (за сезон)
|Англия (Премьер-лига)
|
Александр Зинченко
левый защитник
15.12.1996 (25 лет)
25 млн евро
|
Арсенал
|
5 тур (31.08) Арсенал – Астон Вилла – 2:1
(не попал в заявку на матч)
6 тур (04.09) Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:1
(сыграл 74 мин)
|
Ч: 4 (0+1)
В: 4 (0+1)
|
Виталий Миколенко
левый защитник
29.05.1999 (23 года)
18 млн евро
|
Эвертон
|
5 тур (30.08) Лидс – Эвертон – 1:1
(сыграл весь матч)
6 тур (03.09) Эвертон – Ливерпуль – 0:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|Бельгия (Лига Жупиле)
|
Эдуард Соболь
левый защитник
20.04.1995 (27 лет)
3,2 млн евро
|
Брюгге
|
6 тур (26.08) Шарлеруа – Брюгге – 1:3
(не попал в заявку на матч, травма)
7 тур (02.09) Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Роман Яремчук
центрфорвард
27.11.1995 (26 лет)
15 млн евро
|
Брюгге
|
29.08 перешел из Бенфики в Брюгге за 16 млн евро
7 тур (02.09) Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0
(вышел на замену на 63 мин, 1 гол)
|
Ч: 1 (1+0)
В: 1 (1+0)
|
Александр Драмбаев
левый защитник
21.04.2001 (21 год)
200 тысяч евро
|
Зюльте-Варегем
|
6 тур (27.08) Серкль Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1
(сыграл весь матч)
7 тур (04.09) Зюльте-Варегем – Юнион – 1:3
(сыграл весь матч)
|
Ч: 7 (1+0)
В: 7 (1+0)
|Бельгия (Первая лига)
|
Валерий Дубко
центральный защитник
22.03.2001 (21 год)
300 тысяч евро
|
Дендер
|
3 тур (26.08) Дендер – Стандард – 0:1
(не попал в заявку на матч)
4 тур (04.09) Виртон – Дендер – 1:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Греция (Суперлига)
|
Дмитрий Чигринский
центральный защитник
07.11.1986 (35 лет)
250 тысяч евро
|
Ионикос
|
2 тур (26.08) Ионикос – Левадиакос – 0:0
(сыграл весь матч)
3 тур (03.09) Олимпиакос – Ионикос – 3:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Израиль (Премьер-лига)
|
Илья Марковский
центрфорвард
06.06.1997
250 тысяч евро
|
Хапоэль Хайфа
|
2 тур (28.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х – 1:1
(не попал в заявку на матч, травма)
3 тур (03.09) Хапоэль Х – Бней-Сахнин – 1:2
(не попал в заявку на матч, травма)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Испания (Примера)
|
Андрей Лунин
голкипер
11.02.1999 (23 года)
2,5 млн евро
|
Реал
|
3 тур (28.08) Эспаньол – Реал – 1:3
(провел весь матч в запасе)
4 тур (03.09) Реал – Бетис – 2:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Испания (Сегунда)
|
Орест Лебеденко
левый защитник
23.09.1998 (23 года)
500 тысяч евро
|
Луго
|
3 тур (27.08) Луго – Леганес – 1:0
(не попал в заявку на матч)
4 тур (04.09) Сарагоса – Луго – 1:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Италия (Серия А)
|
Руслан Малиновский
атакующий хавбек
04.05.1993 (29 лет)
28 млн евро
|
Аталанта
|
3 тур (28.08) Верона – Аталанта – 0:1
(сыграл 66 мин)
4 тур (01.09) Аталанта – Торино – 3:1
(вышел на замену на 80 мин)
|
Ч: 4 (1+1)
В: 4 (1+1)
|
Виктор Коваленко
атакующий хавбек
14.02.1996 (26 лет)
3 млн евро
|
Специя
|
4 тур (31.08) Ювентус – Специя – 2:0
(сыграл 60 мин)
5 тур (04.09) Специя – Болонья – 2:2
(сыграл 64 мин)
|
Ч: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
|Кипр (Первый дивизион)
|
Роман Безус
атакующий хавбек
26.09.1990 (31 год)
1,5 млн евро
|
Омония
|
1 тур (29.08) Акритас – Омония – 1:0
(сыграл 66 мин)
2 тур (03.09) Омония – АЕК – 3:2
(сыграл 63 мин, 1 гол, 1 ассист)
|
Ч: 2 (1+1)
ЛЕ: 2 (0+0)
В: 4 (1+1)
|
Кристиан Биловар
центральный защитник
05.02.2001 (21 год)
200 тысяч евро
|
АЕЛ
|
2 тур (04.09) АЕЛ – Паралимни – 0:1
(не попал в заявку на матч)
3 тур (12.09) Олимпиакос – АЕЛ
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|Германия (Бундеслига)
|
Иван Ордец
центральный защитник
08.07.1992 (30 лет)
5 млн евро
|
Бохум
|
4 тур (26.08) Фрайбург – Бохум – 1:0
(вышел на замену на 85 мин)
5 тур (03.09) Бохум – Вердер – 0:2
(вышел на замену на 89 мин)
|
Ч: 5 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 6 (0+0)
|Норвегия (Элитесериен)
|
Юрий Яковенко
центрфорвард
03.09.1993 (28 лет)
200 тысяч евро
|
Гам-Кам
|
20 тур (28.08) Гам-Кам – Хаугесунн – 1:0
(не попал в заявку на матч)
21 тур (04.09) Сарпсборг 08 – Гам-Кам – 2:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 12 (1+0)
К: 1 (0+0)
В: 13 (1+0)
|Польша (Экстракласса)
|
Василий Литвиненко
голкипер
03.10.1991 (30 лет)
100 тысяч евро
|
Видзев
|
Кубок 1/32 (31.08) Калиш – Видзев – 9:8 (по пен)
(провел весь матч в запасе)
8 тур (04.09) Лех – Видзев – 2:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Арсен Гросу
атакующий хавбек
13.04.2001 (21 год)
25 тысяч евро
|
Гурник
|
Кубок 1/32 (01.09) Рух – Гурник – 0:1
(не попал в заявку на матч)
8 тур (05.09) Висла – Гурник
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Кирил Петров
центральный защитник
22.06.1990 (32 года)
350 тысяч евро
|
Корона
|
Кубок 1/32 (30.08) Сталь – Корона – 9:10 (по пен)
(не попал в заявку на матч)
8 тур (04.09) Корона – Погонь – 1:2
(сыграл весь матч)
|
Ч: 8 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Евгений Коноплянка
левый вингер
29.09.1989 (32 года)
1,2 млн евро
|
Краковия
|
Кубок 1/32 (31.08) ЛКС – Краковия – 1:3
(вышел на замену на 46 мин, 1 гол)
8 тур (03.09) Краковия – Ракув – 3:0
(сыграл 74 мин, 1 гол)
|
Ч: 3 (1+0)
К: 1 (1+0)
В: 4 (2+0)
|
Игорь Харатин
опорный хавбек
02.02.1995 (27 лет)
900 тысяч евро
|
Легия
|
Кубок 1/32 (30.08) Термалица – Легия – 2:3
(провел весь матч в запасе)
8 тур (02.09) Легия – Радомяк – 1:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 7 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Артур Рудько
голкипер
07.05.1992 (30 лет)
800 тысяч евро
|
Лех
|
7 тур (28.08) Лех – Пяст – 1:0
(провел весь матч в запасе)
8 тур (04.09) Лех – Видзев – 2:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (-2)
ЛЧ: 2 (-5)
ЛК: 2 (-1)
В: 5 (-8)
|
Владислав Кочергин
правый хавбек
30.04.1996 (26 лет)
1,5 млн евро
|
Ракув
|
7 тур (28.08) Шленск – Ракув – 1:4
(сыграл 71 мин, 1 гол)
8 тур (03.09) Краковия – Ракув – 3:0
(сыграл 76 мин)
|
Ч: 6 (1+0)
ЛК: 6 (3+1)
СК: 1 (0+0)
В: 13 (4+1)
|
Егор Маценко
центральный защитник
23.01.2002 (20 лет)
25 тысяч евро
|
Шленск
|
Кубок 1/32 (31.08) Рух – Шленск – 0:4
(не попал в заявку на матч)
8 тур (03.09) Сталь – Шленск – 2:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Португалия (Примейра)
|
Богдан Милованов
правый защитник
19.04.1998 (24 года)
600 тысяч евро
|
Арока
|
4 тур (28.08) Арока – Брага – 0:6
(сыграл весь матч, жк)
5 тур (04.09) Каса Пиа – Арока – 0:0
(вышел на замену на 87 мин)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|Турция (Суперлига)
|
Ярослав Ракицкий
центральный защитник
03.08.1989 (32 года)
6 млн евро
|
Адана Демирспор
|
4 тур (27.08) Адана Демирспор – Умраниеспор – 1:0
(не попал в заявку на матч, дисквалификация)
5 тур (04.09) Хатайспор – Адана Демирспор – 1:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Турция (1 Лига)
|
Дмитрий Гречишкин
опорный хавбек
22.09.1991 (30 лет)
500 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
3 тур (28.08) Генчлербирлиги – Пендикспор – 1:2
(сыграл весь матч)
4 тур (02.09) Гезтепе – Генчлербирлиги – 0:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
|
Александр Беляев
центральный хавбек
04.10.1999 (22 года)
200 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
3 тур (28.08) Генчлербирлиги – Пендикспор – 1:2
(провел весь матч в запасе)
4 тур (02.09) Гезтепе – Генчлербирлиги – 0:0
(вышел на замену на 90+3 мин, жк)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Артем Кравец
центрфорвард
03.06.1989 (33 года)
250 тысяч евро
|
Сакарьяспор
|
3 тур (29.08) Сакарьяспор – Тузласпор – 2:0
(не попал в заявку на матч)
4 тур (04.09) Качиоренгюджю – Сакарьяспор – 2:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Венгрия (Национальный чемпионат I)
|
Александр Романчук
центральный защитник
16.12.1999 (22 года)
500 тысяч евро
|
Дебрецен
|
6 тур (30.08) Залаэгерсег – Дебрецен – 4:2
(провел весь матч в запасе)
7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Александр Сафронов
центральный защитник
11.06.1999 (23 года)
400 тысяч евро
|
Залаэгерсег
|
6 тур (30.08) Залаэгерсег – Дебрецен – 4:2
(провел весь матч в запасе)
7 тур (02.09) Мезёкёвешд – Залаэгерсег – 0:5
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Михаил Месхи
опорный хавбек
26.02.1997 (25 лет)
200 тысяч евро
|
Кечкемет
|
6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1
(сыграл 68 мин)
7 тур (03.09) Кечкемет – Пакш – 3:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Михаил Ряшко
центральный защитник
11.05.1996 (26 лет)
150 тысяч евро
|
Кечкемет
|
6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1
(сыграл весь матч)
7 тур (03.09) Кечкемет – Пакш – 3:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Виктор Гей
правый защитник
02.02.1996 (26 лет)
400 тысяч евро
|
Кишварда
|
6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3
(сыграл весь матч, жк)
7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1
(сыграл 46 мин)
|
Ч: 7 (0+1)
ЛК: 3 (0+0)
В: 10 (0+1)
|
Ярослав Гелеш
центрфорвард
20.07.2004 (18 лет)
-
|
Кишварда
|
6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3
(не попал в заявку на матч)
7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Михаил Готра
голкипер
05.08.2000 (21 год)
100 тысяч евро
|
Кишварда
|
6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3
(не попал в заявку на матч)
7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Антон Кравченко
центральный защитник
23.05.1991 (31 год)
250 тысяч евро
|
Кишварда
|
6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3
(провел весь матч в запасе)
7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 4 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Богдан Мельник
опорный хавбек
04.01.1997 (25 лет)
450 тысяч евро
|
Кишварда
|
6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3
(вышел на замену на 72 мин)
7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1
(сыграл 46 мин, жк)
|
Ч: 7 (3+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 10 (3+0)
|
Артем Одинцов
голкипер
09.11.2000 (21 год)
150 тысяч евро
|
Кишварда
|
6 тур (31.08) Пакш – Кишварда – 1:3
(провел весь матч в запасе)
7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
ЛК: 3 (-3)
В: 3 (-3)
|
Даниил Рябенко
голкипер
09.10.1998 (23 года)
75 тысяч евро
|
Мезёкёвешд
|
6 тур (30.08) Академия Пушкаша – Мезёкёвешд – 1:0
(не попал в заявку на матч)
7 тур (02.09) Мезёкёвешд – Залаэгерсег – 0:5
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Артем Фаворов
центральный хавбек
19.03.1994 (28 лет)
700 тысяч евро
|
Академия Пушкаша
|
6 тур (30.08) Академия Пушкаша – Мезёкёвешд – 1:0
(вышел на замену на 74 мин, 1 гол)
7 тур (03.09) Вашаш – Академия Пушкаша – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 6 (1+0)
В: 6 (1+0)
|
Богдан Леднев
атакующий хавбек
07.04.1998 (24 года)
1 млн евро
|
Фехервар
|
6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1
(провел весь матч в запасе)
7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0
(вышел на замену на 86 мин)
|
Ч: 2 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Евгений Макаренко
опорный хавбек
21.05.1991 (31 год)
1,2 млн евро
|
Фехервар
|
6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1
(не попал в заявку на матч)
7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 2 (0+1)
ЛК: 4 (0+1)
В: 6 (0+2)
|
Артем Шабанов
центральный защитник
07.03.1992 (30 лет)
1 млн евро
|
Фехервар
|
6 тур (31.08) Фехервар – Кечкемет – 2:1
(вышел на замену на 90+3 мин)
7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 5 (0+0)
ЛК: 5 (0+0)
В: 10 (0+0)
|Франция (Лига 2)
|
Даниил Игнатенко
центральный хавбек
13.03.1997 (25 лет)
1,5 млн евро
|
Бордо
|
6 тур (30.08) Бордо – Кевийи – 4:0
(не попал в заявку на матч)
7 тур (03.09) ФК Париж – Бордо – 1:3
(сыграл весь матч)
|
Ч: 6 (1+0)
В: 6 (1+0)
|Хорватия (1 Лига)
|
Александр Петрусенко
опорный хавбек
26.03.1998 (24 года)
350 тысяч евро
|
Истра
|
7 тур (26.08) Горица – Истра – 0:2
(сыграл весь матч)
8 тур (04.09) Истра – Локомотива – 1:2
(сыграл 74 мин)
|
Ч: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
|
Евгений Чеберко
центральный защитник
23.01.1998 (24 года)
750 тысяч евро
|
Осиек
|
7 тур (28.08) Осиек – Хайдук – 2:1
(вышел на замену на 89 мин)
8 тур (03.09) Осиек – Шибеник – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Чехия (1 Лига)
|
Тарас Качараба
центральный защитник
07.01.1995 (27 лет)
1,5 млн евро
|
Славия
|
6 тур (31.08) Славия – Теплице – 6:0
(сыграл весь матч, 1 гол)
7 тур (04.09) Словацко – Славия – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 6 (1+0)
ЛК: 2 (0+0)
В: 8 (1+0)
|
Максим Таловеров
центральный защитник
28.06.2000 (22 года)
750 тысяч евро
|
Слован
|
6 тур (31.08) Сигма – Слован – 1:1
(сыграл 69 мин, кк)
7 тур (03.09) Слован – Виктория – 0:1
(не попал в заявку на матч, дисквалификация)
|
Ч: 6 (1+0)
В: 6 (1+0)
|
Иван Варфоломеев
опорный хавбек
24.03.2004 (18 лет)
|
Слован
|
6 тур (31.08) Сигма – Слован – 1:1
(сыграл 46 мин)
7 тур (03.09) Слован – Виктория – 0:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Чехия (2 Лига)
|
Павел Рудницкий
левый хавбек
13.08.1988 (34 года)
200 тысяч евро
|
Варнсдорф
|
6 тур (31.08) Варнсдорф – Пршибрам – 1:2
(сыграл 61 мин, жк)
7 тур (04.09) Славия Б – Варнсдорф – 3:2
(сыграл 59 мин)
|
Ч: 6 (2+0)
В: 6 (2+0)
|
Володимир Крынский
голкипер
14.01.1997 (25 лет)
250 тысяч евро
|
Простеёв
|
6 тур (31.08) Простеёв – Хрудим – 1:1
(сыграл весь матч, пропустил 1 мяч)
7 тур (04.09) Влашим – Простеёв – 6:1
(сыграл весь матч, пропустил 6 мячей)
|
Ч: 6 (-13)
В: 6 (-13)
|Швейцария (Суперлига)
|
Богдан Вьюнник
центрфорвард
21.05.2002 (20 лет)
350 тысяч евро
|
Цюрих
|
6 тур (28.08) Цюрих – Базель – 2:4
(вышел на замену на 62 мин)
7 тур (03.09) Цюрих – Луггано – 1:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 2 (0+1)
ЛЕ: 2 (0+0)
В: 4 (0+1)
|Шотландия (Премьершип)
|
Максим Кучерявый
атакующий хавбек
09.05.2002 (20 лет)
|
Сент-Джонстон
|
5 тур (28.08) Хартс – Сент-Джонстон – 3:2
(провел весь матч в запасе)
6 тур (03.09) Сент-Джонстон – Сент-Миррен – 3:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+0)
КЛ: 4 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Николай Кухаревич
центрфорвард
01.07.2001 (21 год)
400 тысяч евро
|
Хиберниан
|
01.09 перешел в Хиберниан
6 тур (03.09) Хиберниан – Килмарнок – 1:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|ОАЭ (Про-лига)
|
Андрей Ярмоленко
правый вингер
23.10.1989 (32 года)
2,5 млн евро
|
Аль-Айн
|
1 тур (02.09) Аджман – Аль-Айн – 1:1
(сыграл весь матч)
2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне стартуют уже на этой неделе
Футбольный поединок включили в программу вместо гонки Формулы-1