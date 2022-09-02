ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге

Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом в дебютной игре за бельгийский «Брюгге».

2 сентября в матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге» со счетом 4:0.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук были заявлены в запасе «Брюгге» на матч.

Яремчук дебютировал за бельгийскую команду, выйдя на замену на 63-й минуте. И на 83-й минуте забил первый гол в своей новой команде, поставив финальную точку в матче (4:0). После удара Романа с линии штрафной площадки мяч изменил направление и залетел в сетку ворот.

Чемпионат Бельгии. 7-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен (автогол), 59, Нильсен, 68, Яремчук, 83.

Видео гола Яремчука