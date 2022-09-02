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  4. ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Чемпионат Бельгии
Брюгге
02.09.2022, FT 4 : 0
Серкль Брюгге
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Бельгия
02 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 03 сентября 2022, 01:06
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2

ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге»

02 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 03 сентября 2022, 01:06
2191
2
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом в дебютной игре за бельгийский «Брюгге».

2 сентября в матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге» со счетом 4:0.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук были заявлены в запасе «Брюгге» на матч.

Яремчук дебютировал за бельгийскую команду, выйдя на замену на 63-й минуте. И на 83-й минуте забил первый гол в своей новой команде, поставив финальную точку в матче (4:0). После удара Романа с линии штрафной площадки мяч изменил направление и залетел в сетку ворот.

Чемпионат Бельгии. 7-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен (автогол), 59, Нильсен, 68, Яремчук, 83.

Видео гола Яремчука

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Брюгге).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Ниельсен (Брюгге).
59’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Жан Марселен (Серкль Брюгге).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
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Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Серкль Брюгге видео голов и обзор выбор редакции
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Источник Sport.ua
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