Бельгия02 сентября 2022, 21:05 |
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Яремчук и Соболь – в запасе Брюгге на матч чемпионата Бельгии
Украинцы начнут матч с «Серкль Брюгге» на скамейке запасных
02 сентября 2022, 21:05 |
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Сегодня, 2 сентября «Брюгге» в матче 7-го тура чемпионата Бельгии сыграет с «Серкль Брюгге». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук остались в запасе «Брюгге» на матч. Яремчук перешел в «Брюгге» в конце августа и еще не дебютировал за новую команду.
Our starting XI. ⚔️ Derby time! 👊🏼 pic.twitter.com/pSC8h7prId— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 2, 2022
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