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Бельгия
02 сентября 2022, 21:05 |
379
0

Яремчук и Соболь – в запасе Брюгге на матч чемпионата Бельгии

Украинцы начнут матч с «Серкль Брюгге» на скамейке запасных

02 сентября 2022, 21:05 |
379
0
Яремчук и Соболь – в запасе Брюгге на матч чемпионата Бельгии
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Сегодня, 2 сентября «Брюгге» в матче 7-го тура чемпионата Бельгии сыграет с «Серкль Брюгге». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук остались в запасе «Брюгге» на матч. Яремчук перешел в «Брюгге» в конце августа и еще не дебютировал за новую команду.

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Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Серкль Брюгге чемпионат Бельгии по футболу стартовые составы
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Источник Sport.ua
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