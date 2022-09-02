Яремчук и Соболь – в запасе Брюгге на матч чемпионата Бельгии

Сегодня, 2 сентября «Брюгге» в матче 7-го тура чемпионата Бельгии сыграет с «Серкль Брюгге». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук остались в запасе «Брюгге» на матч. Яремчук перешел в «Брюгге» в конце августа и еще не дебютировал за новую команду.