Польша31 августа 2022, 20:35 |
1661
1
Коноплянка забил дебютный гол за Краковию
Украинский хавбек отличился в Кубке Польши
31 августа 2022, 20:35 |
1661
1
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил свой дебютный гол в составе «Краковии»
Случилось это сегодня в матче 1/32 финала Кубка Польши. «Краковия» обыграл «ЛСК Лагув» 3:1, а Коноплянка забил на 90+4-й минуте.
Конополянка выступает за «Краковию» с февраля текущего года. В нынешнем сезоне также принял участие в двух матчах чемпионата Польши.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2022, 12:20 9
Михаил все же может уехать в АПЛ
Футбол | 31 августа 2022, 09:00 2
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Футбол | 30.08.2022, 21:43
Футбол | 31.08.2022, 18:20
Футбол | 31.08.2022, 16:18
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Хороший анекдот )
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2022, 19:48 13
Бокс
29.08.2022, 20:42 3
30.08.2022, 03:33
30.08.2022, 15:58 2
30.08.2022, 11:29 7
30.08.2022, 20:42 3
30.08.2022, 21:39 9