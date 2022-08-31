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Польша
31 августа 2022, 20:35 |
1661
1

Коноплянка забил дебютный гол за Краковию

Украинский хавбек отличился в Кубке Польши

31 августа 2022, 20:35 |
1661
1
Коноплянка забил дебютный гол за Краковию
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил свой дебютный гол в составе «Краковии»

Случилось это сегодня в матче 1/32 финала Кубка Польши. «Краковия» обыграл «ЛСК Лагув» 3:1, а Коноплянка забил на 90+4-й минуте.

Конополянка выступает за «Краковию» с февраля текущего года. В нынешнем сезоне также принял участие в двух матчах чемпионата Польши.

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Источник Sport.ua
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