Коноплянка забил дебютный гол за Краковию

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил свой дебютный гол в составе «Краковии»

Случилось это сегодня в матче 1/32 финала Кубка Польши. «Краковия» обыграл «ЛСК Лагув» 3:1, а Коноплянка забил на 90+4-й минуте.

Конополянка выступает за «Краковию» с февраля текущего года. В нынешнем сезоне также принял участие в двух матчах чемпионата Польши.