Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию

Украинский легионер «Краковии» Евгений Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне.

В матче пятого тура чемпионата Польши Украинский вышел на замену на 75 минуте игры, но не смог помочь команде добыть положительный результат. «Полосатые» проиграли «Пясту» со счетом 0:1. После пяти туров краковская команда идет на третьем месте в чемпионате Польши.

Коноплянка перешел в «Краковию» в феврале, с тех пор провел 11 матчей, в которых ни разу не сумел отличиться результативными действиями.

Чемпионат Польши. 5-й тур

«Краковия» – «Пяст» – 0:1

Гол: Гарсия (70)