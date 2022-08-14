Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию
Отличиться результативными действиями не получилось
Украинский легионер «Краковии» Евгений Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне.
В матче пятого тура чемпионата Польши Украинский вышел на замену на 75 минуте игры, но не смог помочь команде добыть положительный результат. «Полосатые» проиграли «Пясту» со счетом 0:1. После пяти туров краковская команда идет на третьем месте в чемпионате Польши.
Коноплянка перешел в «Краковию» в феврале, с тех пор провел 11 матчей, в которых ни разу не сумел отличиться результативными действиями.
Чемпионат Польши. 5-й тур
«Краковия» – «Пяст» – 0:1
Гол: Гарсия (70)
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