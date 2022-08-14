Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию
Польша
14 августа 2022, 08:47 | Обновлено 14 августа 2022, 08:48
570
2

Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию

Отличиться результативными действиями не получилось

14 августа 2022, 08:47 | Обновлено 14 августа 2022, 08:48
570
2
Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский легионер «Краковии» Евгений Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне. 

В матче пятого тура чемпионата Польши Украинский вышел на замену на 75 минуте игры, но не смог помочь команде добыть положительный результат. «Полосатые» проиграли «Пясту» со счетом 0:1. После пяти туров краковская команда идет на третьем месте в чемпионате Польши.

Коноплянка перешел в «Краковию» в феврале, с тех пор провел 11 матчей, в которых ни разу не сумел отличиться результативными действиями. 

Чемпионат Польши. 5-й тур

«Краковия» – «Пяст» – 0:1
Гол: Гарсия (70) 

По теме:
Лейпциг – Кельн – 2:2. Камбек Вернера. Видео голов и обзор матча
Монако – Ренн – 1:1. Выстояли вдесятером. Видео голов и обзор матча
Милан – Удинезе – 4:2. Начало защиты титула. Видео голов и обзор
Евгений Коноплянка Краковия Пяст Гливице чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Футбол | 13 августа 2022, 23:36 4
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво

Испанская команда сумела сделать камбэк

Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто
Теннис | 14 августа 2022, 08:30 0
Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто
Стали известны финалистки престижного турнира в Торонто

Титул разыграют представительницы Румынии и Бразилии

У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Футбол | 13.08.2022, 17:40
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии
Футбол | 13.08.2022, 10:26
Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии
Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Футбол | 13.08.2022, 12:18
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
А есть же Днепр-1, Кривбасс и т.д.
Неужели он превратился в Зозулю....
Ответить
0
Serhii P.
Ото баласт. Наступний перехід буде в команду рівня чемпіонату області. Там також потрібно комусь гріти банку.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
13.08.2022, 07:30 3
Футбол
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
13.08.2022, 14:44 11
Футбол
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
12.08.2022, 17:40 8
Бокс
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
12.08.2022, 13:56 14
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
13.08.2022, 12:00 1
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.08.2022, 01:23 2
MMA
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
13.08.2022, 21:57 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности